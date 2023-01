B12 nach tödlichem Unfall zeitweise komplett gesperrt

Tragischer Verkehrsunfall am Donnerstag auf der B12. Ein 30-Jähriger kracht mit seinem Sprinter in einen Baum. Die B12 muss komplett gesperrt werden.

Auf der Bundesstraße 12 kam es am Donnerstag, 26. Januar 2023, in Fahrtrichtung Reichertsheim zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger Mann kam dabei ums Leben. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache wurde noch vor Ort von Beamten der Polizeiinspektion Waldkraiburg übernommen. Die Bundesstraße 12 war zeitweise im Bereich der Unfallstelle total gesperrt.

Auf der B12 von der Fahrbahn abgekommen

Der 30-Jährige aus dem Landkreis Mühldorf am Inn war am Abend gegen 22.40 Uhr auf der Bundesstraße12 in Richtung Reichertsheim unterwegs. Auf Höhe Thambach kam der Mann mit seinem Mercedes Sprinter aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Der Sprinter kippte auf die linke Seite und schlitterte die Leitplanke entlang, bis er schließlich an einen Baum prallte.

Feuerwehren helfen an der Unfallstelle auf der B12

Der 30-Jährige erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren aus Ramsau, Reichertsheim und Gars am Inn unterstützten die Absperr- und Sicherungsmaßnahmen an der Unfallstelle. Die Bundesstraße war zeitweise zur Bergung des Fahrzeugs im Bereich der Unfallstelle komplett gesperrt.