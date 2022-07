Pralle Sonne, Scheiben geschlossen: Vater lässt Baby bei Rekordhitze alleine im Auto zurück

Das hätte schlimm enden können: Ein Vater hat nahe Ulm sein drei Monate altes Baby im Auto sitzen lassen. Der Wagen stand in der prallen Sonne.

20.07.2022 | Stand: 10:00 Uhr

Glück für ein drei Monate altes Baby und seine Familie: Zeugen bemerkten am Montagnachmittag Kinderschreie aus einem Auto, das auf einem Parkplatz in der prallen Sonne stand, berichtet die Polizei.

Hitze: Baby im Auto zurückgelassen - Jugendamt wird eingeschaltet

Die Passanten reagierten schnell und riefen die Polizei. Die Beamten schlugen kurzerhand die Scheibe des Autos ein und befreiten das drei Monate alte Kind aus dem Inneren des Wagens. Danach beruhigte sich der Säugling schnell und konnte vom Rettungsdienst untersucht werden, so die Polizei weiter. Das Baby blieb zum Glück unverletzt.

Erst danach kam sei der 33-jährige Vater des Babys dazugekommen, offensichtlich hatte er die Temperaturen völlig unterschätzt. Schon nach kurzer Zeit kann es in einem Auto lebensbedrohlich heiß werden. „Säuglinge und Kleinkinder sind sehr sensibel, was Hitze angeht“, sagt Dr. Volkmar Reschke, Leiter des Medizinischen Versorgungszentrums für Kinder- und Jugendmedizin in Kaufbeuren. Nun wird das Jugendamt eingeschaltet.

Erst kürzlich hatte ein ähnlicher Fall in Memmingen für Aufregung gesorgt.

