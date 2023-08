Motorradfahrer verunglückt auf A8 in Oberbayern tödlich

Schwerer Unfall auf der A8 in Bad Aibling in Oberbayern: Ein 67-jähriger Motorradfahrer kommt ums Leben.

02.08.2023 | Stand: 21:57 Uhr

Ein 67 Jahre alter Motorradfahrer ist am Mittwoch auf der A8 in Oberbayern tödlich verunglückt. Im Bereich der Anschlussstelle Bad Aibling geriet er plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab, wie die Polizei am Abend mitteilte. Er durchfuhr dann eine Baustelle sowie eine Grünfläche und prallte schließlich in eine Schutzplanke. Dabei erlitt der Biker so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Unfall auf der A8 bei Bad Aibling: Unfallursache noch unklar

Die Unfallursache wird noch ermittelt. Derzeit werde ein gesundheitliches Problem als wahrscheinlich betrachtet, ein Fremdverschulden werde ausgeschlossen, teilte die Polizei weiter mit. Der 67-Jährige war zusammen mit anderen Motorradfahrern in Fahrtrichtung Salzburg unterwegs.

