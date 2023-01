Bad Waldsee: Autofahrer erfasst Fußgängerin

Schwer verletzt wurde eine Fußgängerin bei einem Unfall in Bad Waldsee. Ein Pkw-Fahrer hatte die 74-Jährige übersehen.

19.01.2023 | Stand: 14:57 Uhr

Schwerere Verletzungen hat eine Fußgängerin erlitten, die am Mittwochmorgen in der Friedhofstraße von einem Pkw-Lenker übersehen wurde. Der 32 Jahre alte VW-Fahrer befuhr die Straße aus Richtung Frauenberg kommend und übersah in einer Kurve, dass die Ampel für ihn "rot" zeigte, um der 74-jährigen Passantin die Überquerung der Straße zu ermöglichen.

Er erfasste die Fußgängerin mit seinem Wagen, die durch den Zusammenstoß so schwere Verletzungen erlitt, dass sie vom Rettungsdienst nach kurzer Untersuchung in eine Klinik gebracht werden musste. Der Autofahrer blieb unverletzt, an seinem VW entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro.