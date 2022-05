28-Jähriger bedroht Ehefrau und löst Polizeieinsatz aus

Ein 28-Jähriger hat in Bad Waldsee (Landkreis Ravensburg) seiner Frau gedroht und so einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst.

Im oberschwäbischen Bad Waldsee (Landkreis Ravensburg) hat am Sonntag ein Mann seine Ehefrau bedroht und einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Laut Angaben der Polizei hatte der 28-Jährige seiner Ehefrau gedroht, sie und weitere Familienangehörige umzubringen.

Mann bedroht Ehefrau in Bad Waldsee: Polizei umstellt Wohnhaus

Die Frau konnte sich in Sicherheit bringen und rief die Polizei. Da sich in dem Haus im Wolpertsheimer Weg neben dem Ehepaar auch dessen Kinder befanden und nicht auszuschließen war, dass der 28-Jährige bewaffnet war, umstellten zahlreiche Beamte das Gebäude. Nachdem sie Kontakt zu dem Mann aufgenommen hatten, verließ dieser das Haus und konnte laut Polizei widerstandslos festgenommen werden. Da er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in eine Spezialklinik gebracht.

Frau und Kinder bleiben unverletzt

Im Haus stellte die Polizei zwei Schreckschusswaffen und eine kleine Menge Betäubungsmittel sicher. Sowohl die Ehefrau als auch die beiden Kinder blieben bei dem Vorfall unversehrt. Den 28-Jährigen erwarten nun entsprechende Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft.

