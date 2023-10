Das ändert sich in der Region nach der Übernahme von Go-Ahead durch die ÖBB

Der Zuganbieter Go-Ahead mit vielen Strecken auch im Allgäu wechselt von britischen in österreichische Hände. Was hinter dem Verkauf steckt.

13.10.2023 | Stand: 07:50 Uhr

Erst vor wenigen Monaten war das britische Unternehmen Go-Ahead als Betreiber zahlreicher Zugstrecken in unserer Region gestartet, nun kommt die deutsche Tochtergesellschaft in neue Hände. Die Österreichischen Bundesbahnen, kurz ÖBB, wollen Go-Ahead Deutschland noch in diesem Jahr übernehmen. Der Kaufvertrag ist am Donnerstag unterzeichnet worden, teilten beide Unternehmen mit. Zwar müssen noch wettbewerbsrechtliche Genehmigungen abgewartet werden. "Der Abschluss der Transaktion - das Closing - scheint aber noch in diesem Jahr realistisch zu sein", sagte Go-Ahead-Sprecher Winfried Karg unserer Redaktion.

