Ab in den Süden, der Sonne hinterher

Der Start der Faschingsferien und der Streik am Münchener Flughafen - welche Auswirkungen hatte das für den Bahn- und Autoverkehr in Bayern? Eine erste Bilanz.

17.02.2023 | Stand: 15:04 Uhr

Trotz des eingestellten Passagierbetriebs am Münchner Flughafen bleibt ein Chaos auf den bayerischen Schienen und Straßen bis zum frühen Nachmittag aus. "Die auf die Bahn umgestiegenen Fluggäste konnten wir in der Regel problemlos unterbringen", sagte am Freitag eine Sprecherin der Bahn. Trotz des erhöhten Fahrgastaufkommens laufe der Bahnbetrieb weitgehend reibungslos.

Zum Skifahren in Richtung Berge

Auch auf bayerischen Straßen war es am Vormittag ruhig, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Im Laufe des Nachmittags sei wegen der am Freitag beginnenden Ferien mehr Verkehr zu erwarten. Allerdings seien in den Faschingsferien viele Menschen ohnehin mit dem Auto zum Skifahren südlich in Richtung Berge unterwegs, sagte eine Sprecherin des ADAC. Auf einen Zusammenhang mit dem Warnstreik am Flughafen müsse das nicht hindeuten.