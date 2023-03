Bahnausbau Ulm-Augsburg: Ist die violette Trasse schon fast entschieden?

Mit dem Regionalverband Donau–Iller hat sich jetzt ein wichtiger Akteur für eine Strecke des Bahnausbaus Ulm-Augsburg positioniert. Warum er diese Variante bevorzugt.

31.03.2023 | Stand: 13:10 Uhr

Bis die ersten Bagger rollen und die Bauarbeiten für die neue ICE-Strecke Ulm-Augsburg beginnen, kann es noch Jahre dauern. Doch was feststeht: Bis 2024 soll eine Vorzugsvariante entwickelt werden, über die am Ende das Parlament abstimmen muss. Auch wenn es noch einige Monate hin sind, scheint es so, als würde sich langsam eine Art Vorzugstrasse bilden. Die könnte allerdings vor allem im Kreis Günzburg für Widerstand sorgen. Nicht nur bei den Anliegern, sondern vor allem im Bereich des Natur- und Umweltschutzes.

