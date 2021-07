Bahnhof Ansbach nach Fund einer Fliegerbombe gesperrt

Die Deutsche Bahn hat den Bahnhof Ansbach nach dem Fund einer Fliegerbombe gesperrt.

09.07.2021 | Stand: 09:27 Uhr

Die Fahrgäste müssen in Ersatzbusse umsteigen, wie die DB am Freitagmorgen via Twitter mitteilte. Die Sperrung sollte im Laufe des Vormittags wieder aufgehoben werden.

Entschärfung einer Fliegerbombe in #Ansbach. Der Bahnhof Ansbach kann nicht mehr befahren werden. Derzeit laufen die Evakuierungsmaßnahmen. Nach der Evakuierungsende wird die Strecke voll gesperrt. Fernverkehrszüge werden dann umgeleitet. Planen Sie mehr Reisezeit ein — Deutsche Bahn Verkehrsmeldungen (@DB_Info) July 9, 2021

