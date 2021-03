Bahnhof München: Ersthelfer retten einen bewusstlosen Mann vom Gleis

Ein 50-Jähriger fällt auf einem Bahnsteig in München bewusstlos auf die Gleise. Helfer eilen sofort zu ihm. Warum die Polizei davor warnt, Gleise zu betreten.

02.03.2021 | Stand: 16:15 Uhr

Ein Mann ist am Montagabend am Bahnsteig des S-Bahnhofes in Neuaubing-Freiham in München bewusstlos auf das Gleis gefallen. Ein 17-Jähriger und ein weiterer Mann bemerkten, wie der etwa 50-Jährige zusammenbrach. Sofort eilten beide zu dem ohnmächtigen Mann und versuchten, ihm zu helfen.

Bahnhof München: Mann fällt bewusstlos auf die Gleise - Helfer eilen sofort zu ihm

Dies wiederum beobachteten drei junge Männer und setzten einen Notruf ab. Die beiden Ersthelfer und einer der drei jungen Männer hievten den Bewusstlosen gemeinsam auf den Bahnsteig. Dort warteten sie, bis der Rettungsdienst eintraf. Der Mann wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Einer der Ersthelfer zog sich bei der Rettungsaktion eine Schürfwunde an der Hand zu. Diese behandelte der Rettungsdienst vor Ort.

Rettunsaktion: Die Polizei warnt davor, die Gleise zu betreten

Die Polizei warnt dringend davor, den Gleisbereich zu betreten. Sollte es wie in diesem Fall dennoch nötig sein, raten die Beamten, den Nothalt unverzüglich zu betätigen und das Bahnpersonal zu informieren. Ersthelfer sollten sich vergewissern, dass kein Zug einfährt und den Gleisbereich schnellstmöglich wieder verlassen.

Lesen Sie auch: Unfall in München: 19-Jährige von Auto erfasst und schwer verletzt