Bamberg: Polizist bekommt Geldstrafe für Hitlergruß

ARCHIV - 17.07.2019, Bayern, Bamberg: «Justizbehörden Bamberg» steht an der Außenfassade am Landgericht Bamberg. Am 13.07.2020 beginnt vor dem Landgericht der Prozess gegen einen 26-Jährigen, der mit einer großen Haushaltsschere fünf Menschen bedroht und für eine knappe Stunde in seiner Wohnung in Haßfurt festgehalten haben soll. Foto: Daniel Karmann/dpa +++ dpa-Bildfunk +++