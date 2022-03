71-Jährige von Unbekanntem sexuell belästigt und ausgeraubt - Zeugenaufruf in Bamberg

Ein 28 Jahre alter Mann hat in Bamberg eine Seniorin sexuell belästigt und sie dann bestohlen. Die Polizei nimmt den Tatverdächtigen fest und sucht nun Zeugen.

20.03.2022 | Stand: 12:59 Uhr

In Bamberg hat ein Mann am Samstag eine 71-Jährige offenbar unsittlich im Intimbereich berührt, ehe er ihre Handtasche griff und flüchtete. Wie die Polizei berichtet, hielten sich der Tatverdächtige und sein Opfer zunächst beide in einem Lokal in der Gereuth auf. Als die Seniorin gegen 22.45 Uhr den Heimweg antrat, folgte ihr der 28-Jährige. Laut Polizeiangaben soll er im Bereich der Mohnstraße/Gereuthstraße schließlich sexuell übergriffig geworden sein.

Weil sich die Frau lautstark wehrte, bemerkte ein Zeuge die Situation und alarmierte die Polizei. Der 28-Jährige ließ daraufhin von der 71-Jährigen ab. Ehe er jedoch floh, entriss er der Seniorin ihre Handtasche.

Rentnerin in Bamberg sexuell von 28-Jährigem belästigt - Zeugenaufruf der Polizei

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung erkannten Polizisten den Mann kurze Zeit später und nahmen ihn vorläufig fest. Es stellte sich heraus, dass er neben der Handtasche auch noch ein als gestohlen gemeldetes Smartphone bei sich hatte. (Lesen Sie auch: Auto in Ellhofen fällt Abhang hinunter und überschlägt sich - Fahrer nur leicht verletzt)

Die Kripo Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen:

Wer hielt sich am Samstagabend im „Dämmerstübla“ in der Gereuth auf und hat die Personen wahrgenommen?

Wer hat den 28-Jährigen und die Seniorin gegen 22.45 Uhr im Bereich Mohnstraße/Gereuthstraße beobachtet?

Wer bemerkte den Übergriff?

Wer kann sonst sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Kripo Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 entgegen. (Lesen Sie auch: Hund und Mann brechen durch das Eis: Dramatische Rettungsaktion am Alatsee)

