Bauarbeiten mit Sperrung der A7 in Unterfranken

Die Autobahn 7 wird am Wochenende zwischen den Anschlussstellen Bad Brückenau-Volkers und Bad Brückenau/Wildflecken in Richtung Würzburg komplett gesperrt.

30.01.2021 | Stand: 06:17 Uhr

Autofahrer auf der A7 in Unterfranken müssen am Wochenende einen Umweg in Kauf nehmen. Die 7 wird zwischen den Anschlussstellen Bad Brückenau-Volkers und Bad Brückenau/Wildflecken in Richtung Würzburg komplett gesperrt. Grund dafür sind laut Autobahngesellschaft Instandsetzungsarbeiten.

(Lesen Sie auch: Buxacher fordern Tempolimit auf der A7 bei Memmingen)

Die Sperrung beginnt am Samstagmorgen um 8.00 Uhr und soll bis voraussichtlich Sonntagmorgen dauern.

Es besteht eine Umleitung (U54). Die Fahrtrichtung Fulda ist von den Bauarbeiten nicht betroffen.

Lesen Sie auch: "Querdenker" behindern Verkehr auf der A7 - beinahe hätte es gekracht