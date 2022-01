Bauer tot in Jauchegrube gefunden - Kripo ermittelt

Im Landkreis Erding ist ein Bauer tot in einer Jauchegrube gefunden worden. Die Kripo ermittelt nun wegen möglicher Fremdeinwirkung.

21.01.2022 | Stand: 17:21 Uhr

Ein Bauer ist in Oberbayern tot in einer Jauchegrube gefunden worden - jetzt ermittelt die Kriminalpolizei auch wegen möglicher Fremdeinwirkung. Das teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit. Die Todesumstände seien auch nach der Obduktion des Mannes unklar.

Der 63-jährige Landwirt war am Mittwoch in Bockhorn im Landkreis Erding über Stunden vermisst. Zunächst sei sein noch laufender Traktor gefunden worden. Abseits davon entdeckten Einsatzkräfte den Mann schließlich tot in einer etwa 1,70 Meter tiefen Odelgrube.

