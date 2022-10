"bauma 2022": Daten, Fakten, Infos zur Weltleitmesse der Baumaschinenhersteller

Die weltgrößte Baumaschinen-Messe findet vom 24. bis 30. Oktober in München statt. Das müssen sie wissen zur "bauma 2022" und so kommen zur Messe.

24.10.2022 | Stand: 11:40 Uhr

Die "bauma" gilt als größte Messe der Welt - auf 614.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche können Besucher eine Woche Muldenkipper für den Bergbau, 540 Tonnen schwere Raupenkrane oder Krane von der Höhe der Münchner Frauenkirche bestaunen.

Aber es kommen weniger Aussteller als bei der vergangenen "bauma" vor drei Jahren. Statt damals 3800 sind jetzt nur noch gut 3000 da - die meisten aus Deutschland, Italien und der Türkei. China kämpft weiter mit der Corona-Pandemie, die für November geplante nationale Bauma-Ausgabe in Schanghai wurde abgesagt, die Zahl der chinesischen Aussteller ist auf ein Viertel geschrumpft. Russland ist gar nicht mehr dabei.

"bauma" als internationale Geschäftsplattform

Als internationale Geschäftsplattform ist die "bauma" wichtig - "ein Ort, an dem sich Firmen präsentieren, Partner treffen und Geschäfte abschließen", sagt Messesprecherin Sabine Wagner. Mit Baumaschinen aus deutscher Produktion erwirtschafteten die meist mittelständischen Hersteller im vergangenen Jahr 12,4 Milliarden Euro. Zwei Drittel davon wurde ins Ausland verkauft, vor allem in die EU-Staaten und in die USA. Den eigentlich erhofften kräftigen Umsatzzuwachs hat die Branche aber längst abgeschrieben.

Die "bauma 2022" in Zahlen und Fakten

200.000 Quadratmeter Hallenfläche

414.000 Quadratmeter Außenfläche

3000 Aussteller aus 58 Ländern

Hier parken Sie, um zur Baumaschinen-Messe zu kommen

Ein dynamisches Verkehrsleitsystem regelt den Verkehrt rund um das Münchner Messegelände. Besucher werden zur nächstgelegenen freien Parkfläche geleitet.

Detaillierte Informationen zu den geöffneten Eingängen und Parkflächen stehen u.a. in der "bauma-App".

So erreichen Sie die Messe mit dem Pkw

A94 – Anschlussstelle 4, Am Moosfeld

– Anschlussstelle 4, Am Moosfeld A94 – Anschlussstelle 5, München-Riem

– Anschlussstelle 5, München-Riem A94 – Anschlussstelle 6, Feldkirchen-West

– Anschlussstelle 6, Feldkirchen-West A99 – Anschlussstelle 15, Aschheim / Kirchheim

– Anschlussstelle 15, Aschheim / Kirchheim A99 – Anschlussstelle 16, Aschheim / Ismaning

So gelingt die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln

An besucherstarken Tagen - Freitag, 28. Oktober und Samstag, 29. Oktober - empfiehlt sich eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Mit S-Bahn und U-Bahn geht's leicht zur "bauma 2022". Von Montag bis Sonntag fährt die U2 während der Hauptverkehrszeiten im 3-Minuten-Takt.

Mit der S2 geht's bis zur Haltestelle Riem. Von dort fährt der Bus der Linie 190 zur Messestadt West. Alternativ geht es eine Viertelstunde zu Fuß zum Eingang West des Messegeländes. Andere Option: Mit der S4 bis Trudering und von dort in in die U2 in Richtung Messestadt Ost.

Vorsicht: Eine kostenfreie Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel ist nicht im Kauf eines Tickets für die "bauma" enthalten.

So war es 2019: Klaus Dittrich, CEO der Messe München, Peter Altmaier (CDU), zu der Zeit Bundeswirtschaftsminister, Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, Willi Liebherr, Unternehmer und Stefan Rummel, Geschäftsführer der Messe München (von links), stehen auf der Plattform einer Baumaschine der Marke Liebherr. Bild: picture alliance / dpa | Sina Schuldt

Was befindet sich wo?

Hier finden Sie den Geländeplan zur "bauma 2022".

Welche Aussteller sind auf der Weltleitmesse der Baumaschinenhersteller vertreten?

Sie suchen gezielt nach bestimmten Produkten oder Marken? Antworten gibt das Ausstellerverzeichnis.