Baumteil trifft Senior bei Fällarbeiten im Gesicht - schwer verletzt

Ein 73-Jähriger ist bei Baumfällarbeiten im Landkreis Rottal-Inn von einem Baumstück im Gesicht getroffen und schwer verletzt worden

22.05.2023 | Stand: 07:00 Uhr

Der Senior habe einem 69-Jährigen bei der Fällarbeit in dessen Wald in Wurmannsquick geholfen, teilte die Polizei am Montag mit. Der 69-Jährige habe dabei ein etwa ein Meter langes Holzstück von einem Baum abgesägt.

Das rollte daraufhin einen Abhang hinunter und traf dann den anderen Mann. Ein Hubschrauber flog den verletzten Senior am Samstag in ein Krankenhaus.

Der 69-Jährige habe den 73-Jährigen zuvor durch Rufe vor dem rollenden Baumstück gewarnt. Er muss sich wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

