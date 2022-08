Bayerischen Taxiunternehmern fehlen Fahrer

Taxiunternehmer im Freistaat kämpfen mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Es fehlen Fahrer.

01.08.2022 | Stand: 08:34 Uhr

In den vergangenen zwei Jahren hätten sie rund ein Drittel ihrer Fahrer verloren, bilanziert Thomas Kroker, Vorsitzender des Landesverbandes Bayerischer Taxi- und Mietwagenunternehmen in München. Viele Fahrer seien während der Corona-Pandemie von Paketdiensten abgeworben worden.

Allein in der Landeshauptstadt fehlten zurzeit 700 bis 800 Taxifahrer. "In München sind 3300 Taxis zugelassen. Wir sind froh, wenn wir 2000 auf die Straße bringen." Bayernweit seien rund 6800 Taxis zugelassen.

Durch die Pandemie habe sich das Geschäft stark verschoben. Nun seien wieder 70 Prozent der Kundschaft seien Touristen oder Gastronomie-, Disko- und Theaterbesucher. Diese Fahrten seien lange Zeit weggefallen, sagt Kroker. Stattdessen habe es aber unter anderem mehr Arztfahrten gegeben. Seit dem Frühjahr normalisiere sich das Geschäft wieder.

(Lesen Sie auch: Von Impfgegnern bedroht: Ärztin nimmt sich das Leben)

Allerdings stellt der Taxi-Verbandsvorsitzende seit der Einführung des 9-Euro-Tickets bei der Bahn weitere Verschiebungen fest. Es gebe Kunden, die die überfüllten Züge meiden wollen und lieber in ein Taxi steigen. Oder die irgendwo an einem Bahnhof stranden, nicht mehr weiterkommen und sich mit anderen Bahnreisenden ein Sammeltaxi bestellen, um zum Beispiel noch rechtzeitig ihren Flug zu erreichen. Davon profitierten die Taxiunternehmen.

Lesen Sie auch

„Der Zug ist überfüllt“: Dichtes Gedränge an Allgäuer Bahnhöfen 9-Euro-Ticket an Pfingsten 2022

Andererseits falle beispielsweise am Münchner Flughafen auf, dass weniger Fluggäste nach ihrer Ankunft in ein Taxi steigen. Kroker vermutet, dass das Reisende sind, die ohnehin ein 9-Euro-Ticket haben und deswegen mit der S-Bahn in die Stadt fahren statt - wie sie es sonst vielleicht täten - mit dem Taxi.