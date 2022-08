Bayerischer Energieverband: CSU für Energienotlage in Bayern verantwortlich

Der Bayerische Energieverband hat die CSU für die drohende Energiekrise verantwortlich gemacht. Sie hätte Angst vor der Bevölkerung, lautet der Vorwurf.

03.08.2022 | Stand: 06:35 Uhr

Vor dem Hintergrund einer drohenden Energieknappheit hat der Verband der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft (VBEW) die CSU für die Notlage in Bayern verantwortlich gemacht. "Die Bayerische Staatsregierung ist in den letzten beiden Jahrzehnten in Sachen Energieversorgung immer den leichtesten Weg gegangen", sagte Hauptgeschäftsführer Detlef Fischer dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Mittwoch) und zählte auf: "Kernkraftwerke abgeschaltet, Stromtrassen als Monsterbauwerke bezeichnet, Pumpspeicherkraftwerke verhindert und den Windkraftausbau verzögert."

Energiekrise in Deutschland: "Staatsregierung in Bayern hat Angst vor der Bevölkerung"

Fischer warf der Staatsregierung vor, Angst vor der Bevölkerung gehabt zu haben. "Sie hatte Angst vor dem Wutbürger, der gegen alles ist, was ihn irgendwie betrifft. Das war die Koalition mit dem Bürger à la Seehofer", sagte er.

