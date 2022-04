Viel Kritik an Bayerns Haushalt 2022 - Ukraine-Krise und Corona werfen Fragen auf

Erst Corona, jetzt Putins Krieg gegen die Ukraine: Bayerns Haushalt für 2022 wird bestimmt von Krisen und einigen Fragezeichen. Warum der Etat umstritten ist.

05.04.2022 | Stand: 17:44 Uhr

Warnungen vor unabsehbaren Folgen des Ukraine-Kriegs, neue Kritik des Obersten Rechnungshofs an der hohen Neuverschuldung und eine Generalabrechnung der Opposition mit Ministerpräsident Markus Söder ( CSU): So haben am Dienstag die abschließenden Haushaltsberatungen im Landtag begonnen. Endgültig soll der 71-Milliarden-Euro-Etat am Donnerstag beschlossen werden.

Finanzminister Albert Füracker (CSU) sagte nach einer Videoschalte des Kabinetts, die finanziellen Folgen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine könne aktuell noch niemand überblicken. "Wir wissen nicht, wie lange es dauert, wir wissen nicht, wie groß die Schäden sind", sagte Füracker. Man wisse nicht, wie sich die Steuereinnahmen und die Energiepreise entwickeln. Die wirtschaftlichen Auswirkungen könne ebenfalls noch niemand vorhersagen. Man werde die finanziellen Folgen des Krieges aber in den Haushalten in ganz Europa spüren.

Bayerns Landtag debattiert über Haushalt

Bedauerlicherweise sei in diesen Zeiten "fast nichts mehr kalkulierbar", sagte Füracker. Man stecke bereits in der nächsten Krise, obwohl die alte - Corona - noch gar nicht vorbei sei. Bayern sei aber in der Lage, entschlossen und kurzfristig zu handeln.

Der Etat für 2022 umfasst ein Gesamtvolumen von gut 71 Milliarden Euro und sieht formal noch einmal Kreditermächtigungen von mehr als fünf Milliarden Euro vor. Damit würde der vom Landtag im Jahr 2020 gebilligte Kreditrahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie von maximal 20 Milliarden Euro eingehalten. Um den Etat zu decken, sollen laut Füracker voraussichtlich 2,9 Milliarden Euro aus der Rücklage entnommen werden, die Ressorts sparten 700 Millionen Euro ein. "Natürlich müssen alle Ausgaben auf den Prüfstand gestellt werden", sagte Füracker. Es brauche "Ausgabendisziplin über alle Ressorts". An vereinbarten Schwerpunktsetzungen hält die Staatsregierung aber fest.

Bilderstrecke

Söders Kabinett: das sind die Mitglieder der bayerischen Staatsregierung

1 von 19 Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern und CSU-Parteichef, hat mit Blick auf die Landtagswahl 2023 sein Kabinett umgebaut. Nach einer Sitzung der CSU-Fraktion im bayerischen Landtag verkündete er, wer welchen Posten bekommt. Das sind die aktuellen Kabinettsmitglieder. Bild: Sven Hoppe, dpa (Archivbild) Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern und CSU-Parteichef, hat mit Blick auf die Landtagswahl 2023 sein Kabinett umgebaut. Nach einer Sitzung der CSU-Fraktion im bayerischen Landtag verkündete er, wer welchen Posten bekommt. Das sind die aktuellen Kabinettsmitglieder. Bild: Sven Hoppe, dpa (Archivbild) 2 von 19 Christian Bernreiter (CSU) ist Bayerns neuer Bau- und Verkehrsminister. Bild: Daniel Karmann, dpa (Archivbild) Christian Bernreiter (CSU) ist Bayerns neuer Bau- und Verkehrsminister. Bild: Daniel Karmann, dpa (Archivbild) 3 von 19 Comeback für Ulrike Scharf (CSU): Die ehemalige Umweltministerin von Bayern kam als Familienministerin ins Kabinett zurück. Bild: Sven Hoppe, dpa (Archivbild) Comeback für Ulrike Scharf (CSU): Die ehemalige Umweltministerin von Bayern kam als Familienministerin ins Kabinett zurück. Bild: Sven Hoppe, dpa (Archivbild) 4 von 19 Markus Blume ist der neue Wissenschafts- und Kulturminister. Zuvor war er Generalsekretär der CSU. Bild: Sven Hoppe, dpa (Archivbild) Markus Blume ist der neue Wissenschafts- und Kulturminister. Zuvor war er Generalsekretär der CSU. Bild: Sven Hoppe, dpa (Archivbild) 5 von 19 Sandro Kirchner ist der neue Staatssekretär im Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration. Er ersetzt damit Gerhard Eck. Bild: Jennifer Weese, dpa (Archivbild) Sandro Kirchner ist der neue Staatssekretär im Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration. Er ersetzt damit Gerhard Eck. Bild: Jennifer Weese, dpa (Archivbild) 6 von 19 Der Bundestagsabgeordnete und frühere Innen-Staatssekretär Stephan Mayer ist der neue CSU-Generalsekretär. Er folgt auf Markus Blume, der als Minister ins bayerische Kabinett wechselt. Bild: Marius Becker, dpa (Archivbild) Der Bundestagsabgeordnete und frühere Innen-Staatssekretär Stephan Mayer ist der neue CSU-Generalsekretär. Er folgt auf Markus Blume, der als Minister ins bayerische Kabinett wechselt. Bild: Marius Becker, dpa (Archivbild) 7 von 19 Florian Herrmann ist Leiter der bayerischen Staatskanzlei und Staatsminister für Bundesangelegenheiten und Medien. Bild: Sven Hoppe, dpa (Archiv) Florian Herrmann ist Leiter der bayerischen Staatskanzlei und Staatsminister für Bundesangelegenheiten und Medien. Bild: Sven Hoppe, dpa (Archiv) 8 von 19 Staatsministerin Melanie Huml ist im Kabinett für Europaangelegenheiten und Internationales zuständig. Bild: Tobias Hase, dpa (Archiv) Staatsministerin Melanie Huml ist im Kabinett für Europaangelegenheiten und Internationales zuständig. Bild: Tobias Hase, dpa (Archiv) 9 von 19 Joachim Herrmann ist Innenminister von Bayern und auch für die Bereiche Sport und Integration verantwortlich. Bild: Armin Weigel, dpa (Archiv) Joachim Herrmann ist Innenminister von Bayern und auch für die Bereiche Sport und Integration verantwortlich. Bild: Armin Weigel, dpa (Archiv) 10 von 19 Das Amt des bayerischen Justizministers hält derzeit Georg Eisenreich inne. Bild: Tobias Hase, dpa (Archiv) Das Amt des bayerischen Justizministers hält derzeit Georg Eisenreich inne. Bild: Tobias Hase, dpa (Archiv) 11 von 19 Michael Piazolo (Freie Wähler) arbeitet als Kultusminister von Bayern in Söders Kabinett. Bild: Sven Hoppe, dpa (Archiv) Michael Piazolo (Freie Wähler) arbeitet als Kultusminister von Bayern in Söders Kabinett. Bild: Sven Hoppe, dpa (Archiv) 12 von 19 Albert Füracker (CSU), Finanzminister von Bayern. Bild: Sven Hoppe, dpa (Archiv) Albert Füracker (CSU), Finanzminister von Bayern. Bild: Sven Hoppe, dpa (Archiv) 13 von 19 Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie ist Hubert Aiwanger von den Freien Wählern. Bild: Tobias Hase, dpa (Archiv) Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie ist Hubert Aiwanger von den Freien Wählern. Bild: Tobias Hase, dpa (Archiv) 14 von 19 Thorsten Glauber (Freie Wähler) ist der bayerische Staatsminister für Umwelt und Verbraucherschutz. Bild: Armin Weigel, dpa (Archiv) Thorsten Glauber (Freie Wähler) ist der bayerische Staatsminister für Umwelt und Verbraucherschutz. Bild: Armin Weigel, dpa (Archiv) 15 von 19 Michaela Kaniber ist aktuell die bayerische Landwirtschaftsministerin. Ihr ganzer Amstitel lautet "Staatsministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten". Bild: Tobias Hase, dpa (Archiv) Michaela Kaniber ist aktuell die bayerische Landwirtschaftsministerin. Ihr ganzer Amstitel lautet "Staatsministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten". Bild: Tobias Hase, dpa (Archiv) 16 von 19 Der CSU-Politiker Klaus Holetschek ist derzeit im Amt des bayerischen Gesundheitsministers. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Archiv) Der CSU-Politiker Klaus Holetschek ist derzeit im Amt des bayerischen Gesundheitsministers. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Archiv) 17 von 19 Judith Gerlach von der Partei CSU (M.) ist die Staatsministerin für Digitales. Bild: Peter Kneffel, dpa (Archiv) Judith Gerlach von der Partei CSU (M.) ist die Staatsministerin für Digitales. Bild: Peter Kneffel, dpa (Archiv) 18 von 19 Anna Stolz (Freie Wähler), Staatssekretärin im Staatsministerium für Unterricht und Kultus. Bild: Tobias Hase, dpa (Archiv) Anna Stolz (Freie Wähler), Staatssekretärin im Staatsministerium für Unterricht und Kultus. Bild: Tobias Hase, dpa (Archiv) 19 von 19 Roland Weigert von den Freien Wählern ist als Staatssekretär im bayrischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie tätig. Bild: Tobias Hase, dpa (Archiv) Roland Weigert von den Freien Wählern ist als Staatssekretär im bayrischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie tätig. Bild: Tobias Hase, dpa (Archiv) 1 von 19 Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern und CSU-Parteichef, hat mit Blick auf die Landtagswahl 2023 sein Kabinett umgebaut. Nach einer Sitzung der CSU-Fraktion im bayerischen Landtag verkündete er, wer welchen Posten bekommt. Das sind die aktuellen Kabinettsmitglieder. Bild: Sven Hoppe, dpa (Archivbild) Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern und CSU-Parteichef, hat mit Blick auf die Landtagswahl 2023 sein Kabinett umgebaut. Nach einer Sitzung der CSU-Fraktion im bayerischen Landtag verkündete er, wer welchen Posten bekommt. Das sind die aktuellen Kabinettsmitglieder. Bild: Sven Hoppe, dpa (Archivbild)

Deutliche Kritik kommt nicht nur vom Bayerischen Obersten Rechnungshof

Unmittelbar vor den abschließenden Etatberatungen erneuerte der Bayerische Oberste Rechnungshof (ORH) allerdings seine Kritik an der Höhe der Neuverschuldung wegen Corona. In seinem am Dienstag vorgelegten Jahresbericht hinterfragt der ORH, ob die Neuverschuldung im geplanten Umfang nötig ist und ob wirklich nur Dinge damit finanziert werden, die mit der Krise direkt in Zusammenhang stehen. Auch die Opposition hatte wiederholt Zweifel angemeldet, ob es zulässig ist, Teile der sogenannten Hightech Agenda Plus und eines Corona-Investitionsprogramms über neue Kredite zu finanzieren. "Das ist keine ehrliche und transparente Haushaltspolitik", kritisierte Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann am Dienstag nun erneut.

Lesen Sie auch

Corona-Pandemie Oberster Rechnungshof meldet Zweifel an Bayerns Corona-Haushalt an

Den Beginn der Haushaltsdebatte im Landtag nutzten die Oppositionsparteien zu einer Abrechnung mit der Staatsregierung. Sie warfen Söder unter anderem eine verfehlte Energiepolitik, den reihenweisen Bruch eigener Versprechen und Ankündigungen und fehlende Visionen für den Freistaat vor.

FDP-Fraktionschef Martin Hagen sagte, statt Verantwortung für Bayern zu zeigen, komme von Söder in diesen Tagen nur "Oppositionsgetöse" in Richtung der Bundesregierung. SPD-Fraktionschef Florian von Brunn kritisierte ebenfalls, Söder stelle - trotz der Krisenzeiten - Parteitaktik vor das Gemeinwohl. (Lesen Sie auch: Stadtrat billigt Erhöhung: Für wen es in Sonthofen in Zukunft teurer wird)

Bayerns Ministerpräsident Söder im Tadel

Hartmann warf Söder insbesondere vor, bei der Energiewende zu bremsen und Bayern über Jahre hinweg abhängig von russischem Gas gemacht zu haben. "Warum haben Sie mehr Angst vor Windrädern als vor der Abhängigkeit vor autoritären Regimen?", fragte der Grünen-Politiker. Dass Söder seine Hausaufgaben nicht mache, zeige sich auch daran, dass sich nur auf 3,7 Prozent der staatlichen Gebäude Solaranlagen befänden. Die AfD kritisierte unter anderem, dass Söder bei den Beratungen über den Einzeletat für seine eigene Staatskanzlei nur teilweise anwesend war.

Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) wies die Oppositionskritik zurück - und ging im Gegenzug die Bundesregierung frontal an: Die Ampel sei im "Chaos-Modus". "Es ist ein einziges Durcheinander."