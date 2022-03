Bayerischer Verdienstorden für Lisa Brennauer und Wolfgang Krebs

Bayerns Ministerpräsident Söder hat mehrere Prominente aus Sport und Gesellschaft mit dem bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet, darunter drei Allgäuer.

14.03.2022 | Stand: 16:03 Uhr

Bayerischer Verdienstorden für drei Allgäuer: Ministerpräsident Markus Söder hat am Montag verdiente 50 Menschen aus Bayern ausgezeichnet. Darunter waren

Lisa Brennauer , deutsche Radrennfahrerin und siebenfache Weltmeisterin aus Durach

, deutsche Radrennfahrerin und siebenfache Weltmeisterin aus Durach Sabine Doering-Manteuffel , Ethnologin und Präsidentin der Universität Augsburg aus Böhen

, Ethnologin und Präsidentin der Universität Augsburg aus Böhen Wolfgang Krebs , Kabarettist und Autor aus Kaufbeuren

Der bayerische Verdienstorden wird seit 1957 an Menschen verliehen, die sich mit ihrem Engagement für den Freistaat eingesetzt haben. Die Zahl von 2000 verteilten Ehrungen soll dabei nicht überschritten werden. Vorschläge für kommende Ordensinhaber können bei den Behörden sowie der bayerischen Staatskanzlei abgegeben werden. Darüber hinaus können der Ministerpräsident und die Staatsminister Empfehlungen abgeben.

Neben den drei Allgäuern ging der Verdienstorden 2022 unter anderem auch an Fußball-Bundestrainer Hansi Flick, Rodel-Olympiasiegerin Natalie Geisenberger, die frühere Ski-Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch sowie den ehemalige Skirennfahrer Christian Neureuther.

Söder würdigt 50 Menschen mit dem bayerischen Verdienstorden

Ebenso nahmen der bayerische Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler), die Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein, und die Direktorin des Instituts für Virologie an der Technischen Universität München Ulrike Protzer den Orden am Montag in Empfang.

Der bayerische Verdienstorden hat die Form eines Malteserkreuzes.

Lesen Sie auch