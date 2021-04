"Noch weiter Weg" bei Gleichstellung zwischen Mann und Frau im öffentlichen Dienst

234 Euro verdienen Frauen im Schnitt im öffentlichen Dienst in Bayern weniger als Männer. Die SPD-Fraktion fordert deshalb eine Gesetztesreform.

Frauen verdienen im öffentlichen Dienst in Bayern im Schnitt 234 Euro weniger als Männer. Das geht aus dem aktuellen Bericht zur Gleichstellung von Frauen und Männer hervor. Demnach ist der Anteil der Frauen in Führungspositionen gestiegen. Er liegt aber nach wie vor unter dem Anteil von Frauen im öffentlichen Dienst, die für Führungsämter infrage kommen. Mit steigender Führungsebene nimmt ihr Anteil außerdem ab.

"Die Entwicklung zeigt zwar in die richtige Richtung und die Frauen haben etwas aufgeholt, insgesamt liegt aber noch ein weiter Weg vor uns", teilte die frauenpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Simone Strohmayr, am Montag mit. Sozialministerin Carolina Trautner ( CSU) wird den Bericht am Dienstag im Landtag vorstellen.

In der öffentlichen Verwaltung arbeitet jede zweite Frau nur Halbzeit - bei den Männern jeder fünfte

Dem Bericht zufolge kommen Frauen auf einen Anteil von fast 61 Prozent in der öffentlichen Verwaltung. Doch mehr als jede zweite Frau arbeitet nur Teilzeit, während es bei den Männern nur jeder fünfte ist.

Damit hat sich bei der Teilzeitarbeit seit der letzten Erhebung 2014 nicht viel verändert. Die SPD-Fraktion sieht deshalb die Gleichstellung von Frauen in Teilzeit als größte Baustelle. Denn die Teilzeitarbeit hat Auswirkungen auf die Karriere und Besoldung.

SPD-Fraktion fordert Reform des Gleichstellungsgesetzes

Nach dem Bericht haben teilzeitbeschäftigte Frauen weniger Chancen auf eine Führungsposition als Vollzeitbeschäftigte. Während Frauen und Männer der laut der Erhebung zu Beginn ihrer Laufbahn noch die gleiche Besoldungsgruppe haben, liegt diese spätestens ab dem 45. Lebensjahr bei den Frauen niedriger - und dieser Unterschied bliebt bis zur Pensionierung fortbestehen.

Die SPD-Fraktion fordert deshalb eine Reform des bayerischen Gleichstellungsgesetzes: Der Anteil der Frauen in Führungsposition soll auf 50 Prozent angehoben und die Gleichstellungsbeauftragten gestärkt werden.

