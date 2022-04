Bayern weiterhin Spitzenreiter bei europäischen Patentanmeldungen

Aus keinem anderen Bundesland kamen vergangenes Jahr so viele Anmeldungen beim europäischen Patentamt wie aus Bayern. Wobei der Freistaat noch vorne liegt.

Bayern hat seinen Spitzenplatz bei den Anmeldungen am Europäischen Patentamt verteidigt. Mit 7.656 liegt der Freistaat vor Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg mit 5.248 und 5.087, wie das EPA am Dienstag in München mitteilte. Es reicht sogar für den europäischen Spitzenplatz der Regionen vor der Île-de-France mit 6.705.

München deutschlandweit Spitzenreiter bei Patentanmeldungen

Knapp die Hälfte der bayerischen Anmeldungen macht dabei München mit 3.757 aus, das damit auch den deutschen Städtevergleich mit großem Abstand anführt. Dahinter folgen Ludwigshafen (1.089), Stuttgart (1.086), Berlin (825) und Leverkusen (680). München profitiert dabei zwar ein Stück weit von seiner Rolle als Sitz des EPA, der Effekt sei aber überschaubar und verzerre die Statistik nicht, sagte EPA-Chefvolkswirt Yann Ménière.

Und Bayern kann noch einen weiteren Spitzenplatz für sich verbuchen: Der Münchner Konzern Siemens kommt mit 1.720 Anmeldungen in Deutschland auf den ersten Platz des Unternehmens-Rankings - vor Bosch mit 1.289 und BASF mit 1.284. Weltweit reicht es für Siemens für Platz fünf hinter Huawei, Samsung, LG und Ericsson.

Patentamt erhielt so viele Einreichungen wie nie

Insgesamt hat das Europäische Patentamt mit 188.600 Einreichungen vergangenes Jahr so viele Patentanmeldungen wie noch nie erhalten. Das sind 4,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Deutschland liegt dabei mit 25.969 Anmeldungen auf dem zweiten Platz hinter den USA mit 46.533. Dahinter folgen Japan mit 21.681 und China mit 16.665. Frankreich als zweitplatziertes EU-Land kommt auf 10.537.

Die Zahlen des EPA unterscheiden sich teils deutlich von denen des Deutschen Patentamts. Dort hatte man im Februar Baden-Württemberg als patentstärkstes Bundesland ausgemacht und Bosch als führende Firma. Dahinter könnten unterschiedliche Anmeldestrategien der Unternehmen stecken, vermutete Ménière. Siemens beispielsweise war in der Liste der anmeldestärksten Unternehmen beim Deutschen Patentamt gar nicht aufgetaucht.

