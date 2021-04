Pollen sind am Wochenende vermehrt im Anflug

Pollen kommen am Wochenende vermehrt. Vor allem Birken- und Eschenpollen. Für Allergiker sind Corona-Masken dann ein Vorteil - unter einer Voraussetzung.

09.04.2021 | Stand: 10:49 Uhr

Nach Kälte und Schnee kommt der Frühling zurück in den Freistaat und die Sonne verschafft sich am Wochenende ihren Weg durch die Wolken. Bis zu 21 Grad kann es am Sonntag in der Oberpfalz werden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Vor allem in Alpennähe wird es sonnig.

Doch des einen Freud ist bekanntlich des anderen Leid: Pollen werden vermehrt im Anflug sein. "Viele Birken sind bereits blühbereit und durch den Wärmevorstoß beginnen noch mehr Birkenkätzchen zu blühen und Pollen abzugeben", sagte Matthias Werchan von der Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst.

Pollen-Fachmann: Am Wochenende könnte es "ordentlich zur Sache gehen"

Zwar seien noch keine Spitzenwerte zu erwarten, aber Birken- und Eschenpollen-Allergiker sollten sich auf eine hohe Belastung einstellen. Vor allem in den tieferen Lagen Bayerns, wie im Donauraum oder in München, könnte es "ordentlich zur Sache gehen".

Für Allergiker sind Corona-Masken übrigens ein Vorteil, da sie den Mund- und Nasenraum schützen. "Wenn die Maske Viren abhält, können logischerweise auch keine Pollen eindringen. Dazu sollte die Maske von allen Seiten dicht anliegen", sagte Werchan. Auch Luftreiniger können Abhilfe verschaffen.

Nicht nur Pollen können den Menschen in Bayern am Wochenende zu schaffen machen

In Franken bleibt es am Samstag überwiegend stark bewölkt und regnet gelegentlich, was den Pollenflug eindämmt. Erst zum Sonntag nimmt der Regen ab. Im südlichen Bayern bleibt es überwiegend trocken.

Für den Wärmeschub nach der Kaltfront in der vergangenen Woche sorgt ein Föhn, der über die Alpen in Richtung Norden zieht. Aber auch hierbei ist des einen Freud des anderen Leid: Der Temperaturunterschied kann bei manchen Menschen für Kopfschmerzen sorgen, sagte ein Sprecher des DWD.