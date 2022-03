Söder kündigt Regierungserklärung zu Ukraine-Krieg und Corona an

Wegen des Kriegs in der Ukraine gibt Ministerpräsident Markus Söder am Dienstag um 14 Uhr kurzfristig eine Regierungserklärung im Landtag ab.

14.03.2022 | Stand: 19:31 Uhr

Vorrangige Themen der Rede sollen laut Staatskanzlei der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine sowie die Organisation der Flüchtlingshilfe in Deutschland und Bayern sein. Seit 1. März sind nach Angaben des bayerischen Innenministeriums bereits rund 45 000 Flüchtlinge im Freistaat angekommen, von insgesamt knapp 150.000 deutschlandweit.

Es soll in Söders Rede zudem um weitere Folgen des Krieges gehen, etwa um die Energiepolitik. Besonders die Spritpreise sind seither drastisch in die Höhe geschnellt, auf immer neue Rekordhöhen.

Söder hält Rede zum Ukraine-Krieg - auch Corona und Energiepolitik Thema

Weiteres Thema der Regierungserklärung soll die Corona-Lage sein. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Bayern hat aktuell ein nie da gewesenes Niveau von fast 2000 erreicht. Gleichzeitig sollen in dieser Woche aber - so die Pläne der Bundesregierung - bundesweit alle tiefgreifenden Corona-Maßnahmen auslaufen. Insbesondere über das geplante Ende der Maskenpflicht an Schulen und im Handel gibt es aber Debatten. (Lesen Sie auch: Alle News zur Corona-Lage)

Am Donnerstag wollen die Ministerpräsidenten der Länder mit dem Bund über die künftigen Corona-Regeln beraten - auch dazu will Söder in seiner Regierungserklärung im Landtag Stellung nehmen.