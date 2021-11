Bayerns Haushaltsplan 2022 umfasst 71-Milliarden-Euro-Etat

Wichtige Eckdaten des Etatplans: Größter Posten ist wie in jedem Jahr der Bereich Bildung - insgesamt sind hierfür 24,7 Milliarden Euro vorgesehen. Die Investitionsausgaben belaufen sich auf 11,3 Milliarden Euro, damit liegt die Investitionsquote bei 15,9 Prozent. Weit mehr als jeder dritte Euro (38,7 Prozent) ist für Personalausgaben eingeplant. 10,6 Milliarden Euro sind für den kommunalen Finanzausgleich vorgesehen, 7,5 Milliarden Euro für den Bereich Sicherheit und Rechtsschutz sowie 5,6 Milliarden Euro für den Gesundheitsschutz. 4,8 Milliarden Euro fließen in den Sonderfonds Corona-Pandemie, sind also unter anderem zur Finanzierung der Corona-Tests an Schulen, Impfungen etc. vorgesehen.