Mann greift Frau und Schwägerin in Bayreuth mit Messer an und nimmt sich selbst das Leben

In Bayreuth soll ein Mann nach einem Streit seine seine Frau und seine Schwägerin mit einem Messer schwer verletzt haben. Dann nahm er sich das Leben.

10.03.2022 | Stand: 15:48 Uhr

In Bayreuth soll ein 40-Jähriger nach einem heftigen Familienstreit seine Frau und ihre Schwester mit einem Messer angegriffen haben. Anschließend nahm er sich selbst das Leben. Wie die Polizei berichtet, meldete sich ein Nachbar der Familie um 2 Uhr nachts beim Notruf. Er gab an, dass aus der Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Bereich der Himmelkronstraße in Bayreuth Hilfeschreie zu hören sein sollen.

Großeinsatz in Bayreuth: Mann nimmt sich selbst das Leben

Als die Polizeistreifen vor Ort eintrafen, standen bereits mehrere Menschen vor dem Wohnhaus. Zwei von ihnen hatten frische Schnittwunden im Gesicht und im Halsbereich. Nach ersten Befragungen vor Ort war zu befürchten, dass sich der Angreifer noch mit einem Messer bewaffnet im ersten Obergeschoss des Hauses befindet und möglicherweise weitere Familienangehörige verletzen kann.

Die Polizei umstellte daraufhin das Mehrfamilienhaus und drang in die Wohnung ein. Als sie die Schlafzimmertür öffneten, sahen sie, dass sich der 40-Jährige bereits kurz zuvor selbst schwere Stichverletzungen im Bereich des Oberkörpers zugefügt hatte, um sich offenbar das Leben zu nehmen. Nach sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen kam er in ein Krankenhaus, wo er kurze Zeit später starb.

Frau des mutmaßlichen Täters und Schwester schweben in Lebensgefahr

Währenddessen versorgten Kräfte des Rettungsdienstes die zwei verletzten Frauen. Dabei handelte es sich um die 35-jährige Ehefrau des Mannes und ihre 29-jährige Schwester. Beide werden derzeit intensivmedizinisch betreut und schweben in Lebensgefahr.

Während des Angriffs befanden sich auch der Vater der 35-Jährigen und drei Kinder der Familie in der Wohnung. Sie wurden nicht verletzt. Nach Kenntnissen der Polizei soll sich der Angriff gezielt gegen die beiden Frauen gerichtet haben.

Gewalttat in Bayreuth: Das ist bisher bekannt

Das ergaben die bisherigen Ermittlungen der Polizei Bayreuth: Innerhalb der Familie soll ein heftiger Streit entstanden sein, der darin mündete, dass der 40-Jährige zu einem Küchenmesser griff und auf die beiden Frauen losging. Dabei stach er mutmaßlich gezielt und mit Tötungsabsicht in Richtung der Oberkörper der beiden Schwestern.

Als diese sich in Sicherheit und vor das Haus retten konnten, soll sich der Mann im Schlafzimmer der gemeinsamen Wohnung eingesperrt haben. Dort hat er sich offenbar selbst die tödlichen Stichverletzungen zugefügt haben.

