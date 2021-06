Bedford-Strohm erleichtert über Papst-Entscheidung zu Marx

Erleichtert zeigt sich Heinrich Bedford-Strohm darüber, dass der Papst das Rücktrittsgesuch von Reinhard Marx abgelehnt hat.

10.06.2021 | Stand: 17:07 Uhr

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, hat erleichtert auf das vom Papst abgelehnte Rücktrittsgesuch des Münchner Erzbischofs Reinhard Marx reagiert. "Wir brauchen die Stimme von Kardinal Marx - für die Ökumene, für die Reformprozesse der Kirche und auch als Stimme öffentlicher Theologie", schrieb der EKD-Chef, der auch Landesbischof in Bayern ist, am Donnerstag.

Heinrich Bedford-Strohm: Entscheidung des Papstes deutliches Zeichen für Reformprozesse

Marx hatte in der vergangenen Woche einen Brief veröffentlicht, in dem er Papst Franziskus seinen Rücktritt anbot. Marx' Entscheidung fiel unter anderem infolge von Missbrauchsfällen im Bistum München und Freising. Der Papst lehnte den Rücktritt von Kardinal Marx am Donnerstag überraschend schnell ab.

"Ich deute die Entscheidung des Papstes auch als deutliches Zeichen der Unterstützung für die Reformprozesse innerhalb der katholischen Kirche, an denen wir auch als Evangelische sehr Anteil nehmen", führte Bedford-Strohm weiter aus.