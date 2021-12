Nachdem die Verhandlungen über die Zukunft von Premium Aerotec festgefahren sind, legen Beschäftigte bis Samstag die Arbeit nieder. Auch Ministerpräsident Söder schaltet sich ein.

02.12.2021 | Stand: 10:10 Uhr

Die Vorwürfe der Arbeitnehmerseite an die Airbus-Führung werden heftiger. Nachdem noch kein Kompromiss über die Zukunft von zum Konzern gehörenden Standorten wie Augsburg gefunden wurde, droht der Konflikt zu eskalieren. So wollen Betriebsrat und Gewerkschaft mit einer massiven Ausweitung von Warnstreiks das Management zum Umdenken bewegen. In Augsburg legen Beschäftigte von Donnerstag, 6 Uhr, bis Samstag, 15 Uhr, die Arbeit nieder.