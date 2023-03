Bei diesem Treffen geht's höhlisch ab! 200 Höhlenforscher im Allgäu

Du zwängst dich durch ein Felsenloch und landest in einer anderen Welt. Du betrittst Räume, die noch kein Mensch vor Dir gesehen hat. Fragt man einen Höhlenforscher nach der Faszination seines Hobbys, beginnen seine Augen zu leuchten. So auch bei den 200 Teilnehmer der Jahrestagung des Verbandes der deutschen Höhlen- und Karstforscher in Nesselwang. Sie erkunden dabei auch die Unterwelten des Allgäus.

Und die haben mehr zu bieten, als wohl die meisten Einheimischen ahnen. Denn so wichtig den Höhlenforschern die Erkundung ihrer Objekte ist, so wichtig ist ihnen auch deren Schutz. Viele Höhleneingänge sind deshalb verschlossen. Möglichst nur in fach- und ortskundiger Begleitung sollen die Hohlräume betreten werden, um die Schäden so gering wie möglich zu halten.

Auch wenn es nur ein Hobby ist – alle Höhlenforscher arbeiten ehrenamtlich – nähern sie sich die Speläologen, wie sie sich nach dem lateinischen Wort spelaeum für Höhle nennen, ihrem Objekt auf sehr professionelle Weise. Das zeigt sich auch bei der Exkursion zum Gamsbockloch nahe dem Riedbergpass, wo Expeditionsleiter Andreas Wolf, im Hauptberuf bei Airbus in Ottobrunn beschäftigt, die Teilnehmer am Treffpunkt mit einem 3-D-Ausdruck der Höhle einstimmt.

Er war an einem Projekt der Hochschule München zur Erfassung und Visualisierung der erst 2013 entdeckten Höhle beteiligt. Der Einstieg durch ein enges Krabbelloch und Abstieg über zwei Leitern führt in eine der größten Höhlenhallen Süddeutschlands. Allgäuhalle nannte sie Wolf – und man könnte sie sich in ihrer Länge von 250 Metern und ihrer hervorragenden Akustik tatsächlich als Konzertsaal vorstellen.

Auch die Knochen, die der Höhle einst ihren Namen gaben, sind noch da. Allerdings stammen sie nicht von einem Gamsbock, sondern von einer Schäferhündin mit zwei Jungtieren, wie man heute weiß. Auch die Überreste von Fledermäusen präsentiert Wolf. Sie hatten ausgewaschene Löcher in den Felsen als Tränke genutzt und waren wohl hineingerutscht.

Die Biologie ist einer der Wissenschaften – neben unter vielen anderen der Hydrologie und Geologie – die bei der Erkundung einer Höhle wichtig sind. 3000 verschiedene Tierarten sind in deutschen Höhlen dokumentiert. Neben den Höhlengästen, die eher zufällig in die Unterwelt geraten, und Tieren, die in bestimmten Jahreszeiten den Schutz der Höhle suchen, wie Fledermäuse, gibt es echte Höhlentiere wie den Höhlenflohkrebs. Sie sind meist klein, farblos und blind, weil Buntheit in der ewigen Dunkelheit ebenso unwichtig ist, wie sehen können. Das Höhlentier des Jahres 2019 allerdings, das die Forscher bei ihrem Treffen ebenfalls beschäftigt, ist nur im Sommer in der Tiefe zu finden: die Gemeine Höhlenstelzmücke.

Beim öffentlichen Festabend am heutigen Samstag ab 20 Uhr in der Alpspitzhalle in Nesselwang haben Interessierte Gelegenheit, sich von der Faszination für Unterwelten anstecken zu lassen. Neben dem Grußwort des Bayerischen Umweltministers Thorsten Glauber und einer Preisverleihung gibt es Vorträge, auch mit 3-D-Aufnahmen.