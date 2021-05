Es gibt nach Pfingsten neue Lockerungen bei den Schulen. Doch für viele Schüler wird das vermutlich weiter Wechsel- oder sogar Fernunterricht bedeuten.

18.05.2021 | Stand: 13:59 Uhr

In bayerischen Regionen mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 sollen nach den Pfingstferien die Schüler aller Schularten wieder Präsenzunterricht haben - mit Test- und Maskenpflicht. Das teilte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach einer Kabinettssitzung am Dienstag in München mit.

Das gilt für Schulen bei Inzidenzwerten zwischen 50 und 165 in Bayern

In Landkreisen und kreisfreien Städten mit Werten zwischen 50 und 165 gibt es auch nach dem 7. Juni demnach lediglich Wechselunterricht