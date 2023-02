Mann bedroht Nachbarn in Unterfranken mit Axt

In Unterfranken bei Schweinfurt bedroht ein Mann seinen Nachbarn mit einer Axt. Er soll sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben.

14.02.2023 | Stand: 13:44 Uhr

Ein Mann soll im unterfränkischen Landkreis Schweinfurt seine Nachbarn mit einer Axt bedroht haben. Der Mann befand sich nach Angaben der Polizei vom Dienstag in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde nach dem Vorfall am Montagvormittag in einem Bezirkskrankenhaus untergebracht.

Die Polizei hatte einen Notruf erhalten, wonach ein Mann seine Nachbarn mit einer Axt mit dem Tode bedrohen würde. Als die Beamten eintrafen, zeigte sich der Mann auch ihnen gegenüber aggressiv, hieß es. Die Einsatzkräfte überwältigten den Mann und nahmen ihn fest.

Dabei erlitt er laut Polizei oberflächliche Verletzungen. Anschließend wurde er in ein Bezirkskrankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt gegen den Mann nun wegen des Verdachts der Bedrohung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

