Unfall nahe Beratzhausen: Ein Mann ist bei Fällarbeiten in einem Wald im Kreis Regensburg von einem Baum getroffen und schwer verletzt worden.

20.04.2022 | Stand: 10:27 Uhr

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, versuchte der 60-Jährige am Dienstagnachmittag eine in einem Baum festgeklemmte Motorsäge mit einer zweiten freizuschneiden. Der Stamm brach ab und traf den Oberkörper des Mannes.

Baumstamm trifft Mann im Kreis Regensburg - Hubschrauber im Einsatz

Dabei wurde er gegen einen anderen Baum geschleudert. Er erlitt schwere Brust- und Wirbelverletzungen. Rettungskräfte brachten den Verletzten mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus.

