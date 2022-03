Berauschter Mann ohne Führerschein rast Polizei davon

Mit über 180 Stundenkilometern soll ein berauschter Mann ohne Führerschein in Unterfranken der Polizei davongerast sein.

07.03.2022 | Stand: 18:13 Uhr

Der 42-Jährige sei schon häufiger ohne Fahrerlaubnis am Steuer erwischt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Am Samstagmorgen sahen die Insassen eines Rettungswagens das Auto, in dem der Mann saß, bei Mellrichstadt (Landkreis Rhön-Grabfeld) ungewöhnlich am Straßenrand geparkt und riefen die Polizei. Als die Beamten kamen, war der Mann bereits davongefahren.

Mann flüchtet vor Polizei: Auch Ehefrau angezeigt

Später verfolgte die Streife den Fahrer zwischen Mellrichstadt und Bad Neustadt an der Saale. Schließlich trafen die Beamten ihn an seiner Wohnadresse an. Den Angaben zufolge stand er unter dem Einfluss von Alkohol und Schmerztabletten. Das Auto gehöre der Ehefrau des Mannes, die ihm zum wiederholten Male den Autoschlüssel überlassen habe, hieß es. Deshalb wurde auch sie angezeigt. Den Wagen stellten die Polizisten sicher.

