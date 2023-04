Bergwanderin stürzt 90 Meter in die Tiefe und verunglückt tödlich

Eine 45-Jährige ist beim Wandern im Berchtesgadener Land 90 Meter in den Tod gestürzt. Als sie nicht mehr erreichbar war, machte sich ihr Bruder auf die Suche.

25.04.2023 | Stand: 14:01 Uhr

Eine 45-Jährige ist beim Bergwandern in Marktschellenberg (Kreis Berchtesgadener Land) rund 90 Meter in den Tod gestürzt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, brach die Frau am Sonntagabend zum Gipfel des Großen Barmstein auf und war am nächsten Tag für Verwandte nicht mehr erreichbar.

Tragischer Sturz am Berg: Wanderin stürzt in Berchtesgaden in den Tod

Ihr Bruder suchte daraufhin den Wandbereich nach einem Hinweis ab und fand die Frau zeitgleich mit einem anderen Bergsteiger am Wandfuß. Wie genau es zu dem Sturz kam, war zunächst unklar. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

