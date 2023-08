Kletterer stürzt 30 Meter tief - schwer verletzt in Klinik gebracht

Ein Kletterer ist in den Berchtesgadener Alpen 30 Meter in die Tiefe gestürzt. Der Mann wurde schwer verletzt geborgen.

21.08.2023 | Stand: 19:19 Uhr

Ein Kletterer ist in den Berchtesgadener Alpen bei einem Sturz schwer verletzt worden. Wie das Bayerische Rote Kreuz (BRK) mitteilte, habe sich der aus Niedersachsen stammende Mann am Montag bei seiner Tour in rund 2000 Metern Höhe verstiegen und sei - ohne Zwischensicherungen - 30 Meter tief in sein Seil gestürzt. Er sei am Fels angeschlagen und habe schwere Verletzungen an Kopf und Rückgrat erlitten.

Kletterer stürzt in Berchtesgaden 30 Meter in die Tiefe

Von der Blaueishütte am Hochkalter sowie von der Schärtenspitze aus seien mehrere Notrufe von Bergsteigern eingegangen, die Hilferufe gehört hätten. Mit Unterstützung des Hüttenwirtes konnten die Bergretter eingrenzen, woher die Hilferufe kamen. Mittels Hubschrauber und Tau-Bergung holten die Retter den Mann aus der Felswand. Er wurde in eine Salzburger Klinik geflogen.

In der jüngsten Vergangenheit kam es in den Berchtesgadener Alpen immer wieder zu teils schweren Unfällen. So starb etwa am Samstag eine Wanderin aus Tschechien bei einer Tour auf die Reiter Alpe. Am Hohen Laafeld ist vergangene Woche ein Wanderer ebenfalls tödlich verunglückt. Ganz in der Nähe des Unglücksortes stürzte erst am Wochenende eine 29-Jährige rund 300 Meter in die Tiefe. Erst Mitte August stürzte in der Almbachklamm in Berchtesgaden eine Frau ebenfalls hunderte Meter in den Tod.

Mehr zum Thema: Ist alleine wandern gefährlich? Tipps vom Profi