Bergwacht rettet verstiegenen 63-Jährigen bei Dunkelheit und Neuschnee vom Untersberg

Ein Wanderer hat sich bei Dunkelheit und Neuschnee am Untersberg im Berchtesgadener Land verstiegen. Die Bergwacht musste ausrücken.

17.10.2023 | Stand: 07:42 Uhr

Im Berchtesgadener Land hat die Bergwacht einen Wanderer gerettet, der sich in der Dunkelheit und bei Neuschnee verstiegen hatte. Wie der BRK Kreisverband Berchtesgadener Land auf Facebook mitteilt, fand der Rettungseinsatz am späten Sonntagabend statt. Der 63-jährige Wanderer war am Untersberg von der Kargrabenhöhle kommend in Richtung Thomas-Eder-Steig unterwegs. Doch im Steilhang, etwa zehn Meter unterhalb des Steigs, kam der Mann wegen Dunkelheit und Neuschnee nicht mehr weiter.

Bergwacht rettet 63-Jährigen am Untersberg im Berchtesgadener Land

Er setzte gegen 19.50 Uhr den Notruf ab. Da der Mann sich in den Wolken befand, setzte der Hubschrauber vier Bergretter am Landeplatz der Toni-Lenz-Hütte, unterhalb der Nebelgrenze ab. Nach einer halben Stunde Fußmarsch, konnten die Retter Rufkontakt zu dem Mann herstellen. Sie brachten den Unverletzten zum Steig hinauf und gingen dann mit ihm zur Hütte. Dort holte der Helikopter alle ab und flog sie zurück ins Tal.

