Bergdoktor-Darsteller Hans Sigl bekommt neue Unterhaltungsshow auf RTL

Der Privatsender RTL plant für den Sommer eine neue Quizshow mit Bergdokto-Darsteller Hans Sigl. Woher die Idee dazu stammt.

Als "Bergdoktor" im ZDF lockt Schauspieler Hans Sigl regelmäßig mehr als sieben Millionen Zuschauer an - jetzt bekommt er auch eine Quizshow bei RTL.

Das belgische Format "De slimste Mens ter Wereld" - das bedeutet auf Deutsch in etwa "Der klügste Mensch der Welt" - gilt in seinem Herkunftsland als Blockbuster. "Die Produktion beginnt im Frühjahr, die Ausstrahlung bei RTL ist für den Sommer geplant", sagte ein Sprecher des Privatsenders am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Nähere Details wie etwa der genaue deutsche Titel stünden noch nicht fest. (Lesen Sie auch: So hat Bergdoktor-Darsteller Hans Sigl 20 Kilo abgenommen)

Bergdoktor in neuer Quizshow nach belgischem Vorbild zu sehen

Die deutsche Fassung ist eine Produktion der Firma Fabiola, die für RTL bereits das Format "Wir lieben Tiere – Die Haustiershow" herstellt. Sigl (52) war und ist in etlichen Krimireihen zu sehen. Seit 2008 spielt er den "Bergdoktor" im ZDF. Er lebt in Oberbayern.

