"Bergdoktor" Hans Sigl schießt gegen Botschafter der Fußball-WM in Katar

Eigentlich kennt man Hans Sigl als ruhigen und bedachten Dr. Martin Gruber aus der TV-Serie "Der Bergdoktor". Doch der Schauspieler kann auch anders.

11.11.2022 | Stand: 10:07 Uhr

Viele kennen Hans Sigl als bedachten und ruhigen Dr. Martin Gruber aus der ZDF-TV-Serie „Der Bergdoktor“. Privat wirkt der 53-Jährige genauso sympathisch und teilt die Facetten seiner Karriere mit seinen Fans. Doch nun zeigt der Schauspieler, dass er auch ganz anders: In sozialen Medien kritisiert Sigl den Botschafter der Fußball-WM in Katar - und zwar scharf.

Hans Sigl hat etwa 160.000 Follower auf seinem Instagram-Account, denen er Schnappschüssen aus seinem Privatleben oder dem stressigen Alltag als TV-Star zeigt. Der Schauspieler schlägt aber auch mal ernste Töne an: Während er sich bereits schon öfters zu gesellschaftlichen und politischen Themen geäußert hat, scheint ihn nun besonders die umstrittene Fußball-WM in Katar zu beschäftigen.

Hans Sigl kritisiert WM-Botschafter Khalid Salman

Die Großveranstaltung in Katar wurde in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder kritisiert. Unter anderem der katarische WM-Botschafter Khalid Salman, der Homosexualität als „geistigen Schaden“ bezeichnete. Das löste in sozialen Medien eine Welle des Entsetzens aus.

Viele Prominente verurteilen Salmans Worte: „Einfach boykottieren“, schreibt beispielsweise Sänger Nico Santos (29). Und auch Hans Sigl macht seine Meinung deutlich.

Schauspieler auf Instagram: „Warum haben eure Mütter so versagt?“

In seiner Instagramstory schreibt der gebürtige Österreicher Sigl: „Warum haben eure Mütter so versagt?“ Die wütende Botschaft unterlegt der "Bergdoktor" mit einem Auszug von John Lennons Song „Mother“. Damit will er offenbar zum Nachdenken anregen. Auch in einer zweiten Story äußert Sigl sich zu dem umstrittenen Fußballturnier und kommentiert ironisch: „Und deswegen ist es cool, da Fußball zu spielen.“

Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar beginnt am Sonntag, 20. November. Die Gastgeber-Mannschaft stellt sich am Eröffnungstag dem Team aus Ecuador. Die deutsche Nationalmannschaft trifft am Mittwoch, 23. November, auf Japan. Die Wochen vor dem Anpfiff sind eigentlich eine Zeit der Spannung und der Vorfreude. Doch bei der WM in Katar werfen Skandale und Kontroversen einen Schatten auf die Veranstaltung.

Im Fokus der Kritik: Ungleichbehandlung von Frauen und Verbot der Homosexualität

Organisationen wie Amnesty International hatten bereits im Vorfeld die fragwürdigen Bedingungen kritisiert, die beim Bau der neuen Stadien herrschten und zu vielen Todesfällen führten. Im Fokus der Kritik stehen aber auch Menschenrechts-Verletzungen wie die Ungleichbehandlung von Frauen und das Verbot der Homosexualität in Katar. Diese Dinge verleihen der Weltmeisterschaft einen bitteren Beigeschmack und führen zu Boykott-Aufrufen in aller Welt.

Hans Sigl und seine Kollegen stecken derzeit übrigens mitten in den Dreharbeiten zur neuen „Bergdoktor“-Staffel, in der ein „Rote Rosen“-Star mitspielen wird.

