Kletterer verunglückt im Karwendel

Am Viererspitz in Mittenwald ist ein Kletterer tödlich verunglückt. Eine Gruppe fand den leblosen Mann.

15.08.2022 | Stand: 08:05 Uhr

Jede Hilfe zu spät kam für einen 39-jährigen Mann, der am Samstag alleine eine Klettertour auf den Viererspitz in Mittenwald unternehmen wollte. Er wurde am gestrigen Sonntag von anderen Kletterern tot aufgefunden, berichtet die Polizei. Beamte der Alpinen Einsatzgruppe (AEG) des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd nahmen die Ermittlungen zu dem Bergunfall auf.

Am späten Sonntagvormittag fand eine Seilschaft, die gerade aufsteigen wollte, auf dem Zustieg zur Kletterroute Viererspitze Südwest-Grat eine leblose männliche Person und verständigte die Polizei.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte der alpinen Einsatzgruppe (AEG), und ergab, dass ein 39-jähriger aus dem Großraum München bereits am Vortag alleinbeteiligt abgestürzt war und sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen hat. Der Leichnam wurde durch die Beamten der AEG mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers aus unwegsamen Gelände geborgen.

Weitere Meldungen aus Bayern lesen Sie hier.