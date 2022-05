Viele Menschen starben im Winter beim Wandern in den bayerischen Bergen - auch im AllgÃ¤u

Die Bergwacht Bayern blickt auf die Einsätze in der Wintersaison zurück: Es gab ungewöhnlich viele Todesfälle beim Wandern und mehr Lawinentote.

06.05.2022 | Stand: 14:42 Uhr

Hinaus in die Natur: Wandern liegt im Trend - und immer mehr Menschen zieht es auch im Winter zu Fuß in die Berge. Doch bei Schnee und Eis können sonst einfache Wege zu schwierig begehbaren, gefährlichen Routen werden. Ungewöhnlich viele Todesfälle beim Wandern und mehr Lawinentote als in den Vorjahren: Diese Bilanz zogen am Freitag im oberbayerischen Bad Tölz die Bergwacht Bayern und der Lawinenwarndienst zum Ende der Wintersaison.

5500 Einsätze der Bergwacht Bayern von Dezember bis April

Insgesamt mussten die ehrenamtlichen Helfer rund 5500 Mal ausrücken. Vier Menschen starben in Lawinen, die höchste Zahl der vergangenen zehn Jahre. Zwei von ihnen waren Wanderer. Insgesamt verunglückten 19 Wanderer und Bergsteiger tödlich - ein neuer Höchststand.

In mehreren Fällen rutschten Menschen auf Schnee und Eis aus und stürzten in die Tiefe. Die einen waren mit Turnschuhen unterwegs, die anderen änderten die Route und folgten einer App oder starteten bei ungünstigen Wetterbedingungen. Die für winterliche Verhältnisse nötige Ausrüstung - Eispickel, Steigeisen oder Grödeln als abgespeckte Version - hätten viele Wanderer nicht dabei.

Selbst wenn es in den Tälern schon grünt, liegt in der Höhe Altschnee - das bedeutet Rutschgefahr. In hohen Lagen können auch jetzt noch Lawinen kommen, wenn es am Nachmittag warm wird und der Schnee sich vom Boden löst.

Bergwacht Bayern: Immer wieder fehlt die Wahrnehmung für Gefahren

Immer wieder fehle die Wahrnehmung für Gefahren und die Kompetenz, sich entsprechend angepasst zu verhalten, warnte der stellvertretende Landesleiter der Bergwacht Bayern, Jürgen Bummer. "Die Leichtigkeit der digitalen Bilderwelt in den sozialen Medien suggeriert häufig eine allgegenwärtige Verfügbarkeit und Machbarkeit von Gipfelzielen, unabhängig von allen weiteren Faktoren und persönlichen Fähigkeiten." Mehr als 200 Mal mussten die Bergwachtler Menschen retten, die nicht weiter konnten oder sich verstiegen hatten, aber unverletzt waren.

Lesen Sie auch

Bergunfall im Berchtesgadener Land 120-Meter Sturz überlebt: Bergsteiger rutscht am Hochkalter ab und wählt selbst den Notruf

"Es ist gut und wichtig, wenn insbesondere junge Menschen die Natur und die Berge für sich entdecken und wertschätzen lernen", sagte Bummer. "Umso tragischer ist es, wenn schwere oder sogar tödliche Unfälle passieren, die mit einer größeren Sensibilität für alpine Gefahren leicht vermeidbar gewesen wären."

Wanderer in Oberstdorf verlaufen - einer ist gestorben

An den Tagen um Ostern rutschte ein Ehepaar aus Sachsen-Anhalt, unterwegs in Turnschuhen und mit unzureichender Ausrüstung, an einem verschneiten Wegabschnitt im Zugspitzgebiet in den Tod. Im Februar machten sich zwei Wanderer bei Schnee und Wind zu einer Hütte bei Oberstdorf auf und verliefen sich. Einer erfror, der andere starb im Krankenhaus. Im März stürzten ein Pärchen und ein 35-jähriger Mann aus Ostbayern an der Maiwand bei Flintsbach am Inn tödlich ab.

(Lesen Sie auch: Mehr als 20 Menschen sterben seit Jahresbeginn bei Bergunfällen im Allgäu und Oberbayern)

Mit rund 5500 Einsätzen musste die Bergwacht von Anfang Dezember bis Ende April öfter ausrücken als in der vergangenen Saison, aber ähnlich oft wie vor der Corona-Zeit. In den Skigebieten liefen wieder die Lifte. Dort ereigneten sich die meisten Unfälle. Rund 3500 Skifahrer und Skifahrerinnen sowie 725 Snowboarder brauchten Hilfe.

Bilderstrecke

Skifahren, rodeln und Co: So reagieren Sie bei Pistenunfällen richtig

1 von 9 Jedes Jahr kommt es im Winter zu zahlreichen Unfällen auf der Piste - und nicht selten enden diese mit Verletzten. Wie Sie den Betroffenen schnell und sicher helfen können, erfahren Sie in der Bildergalerie. Bild: Bernd März, dpa (Symbolbild) Jedes Jahr kommt es im Winter zu zahlreichen Unfällen auf der Piste - und nicht selten enden diese mit Verletzten. Wie Sie den Betroffenen schnell und sicher helfen können, erfahren Sie in der Bildergalerie. Bild: Bernd März, dpa (Symbolbild) 2 von 9 Unfallstelle absichern - und zwar richtig: Damit andere Wintersportler gewarnt werden, muss die Unfallstelle deutlich erkennbar abgegrenzt sein. Stecken Sie dazu Skier, Skistöcke oder Snowboards in zehn Metern Entfernung oberhalb der Unfallstelle überkreuzt in den Schnee. Zus... Bild: Philipp von Ditfurth, dpa (Symbolbild) Unfallstelle absichern - und zwar richtig: Damit andere Wintersportler gewarnt werden, muss die Unfallstelle deutlich erkennbar abgegrenzt sein. Stecken Sie dazu Skier, Skistöcke oder Snowboards in zehn Metern Entfernung oberhalb der Unfallstelle überkreuzt in den Schnee. Zus... Bild: Philipp von Ditfurth, dpa (Symbolbild) 3 von 9 Erste Hilfe leisten: Zuerst sollten Sie den allgemeinen Zustand der betroffenen Person überprüfen. Ist sie noch bei Bewusstsein? Die Person laut ansprechen. Sollte sie sich zuerst nicht regen, dann vorsichtig an der Schulter berühren und sanft schütteln. Den Notruf tätigen u... Bild: Robert Jaeger, dpa/epa/apa (Symbolbild) Erste Hilfe leisten: Zuerst sollten Sie den allgemeinen Zustand der betroffenen Person überprüfen. Ist sie noch bei Bewusstsein? Die Person laut ansprechen. Sollte sie sich zuerst nicht regen, dann vorsichtig an der Schulter berühren und sanft schütteln. Den Notruf tätigen u... Bild: Robert Jaeger, dpa/epa/apa (Symbolbild) 4 von 9 Sollte die Person nicht reagieren: Überprüfen Sie, ob sie noch atmet. Hierbei gilt: Hören, sehen, fühlen. Nehmen Sie vorsichtig den Helm ab und achten Sie dabei darauf, den Kopf nicht zu sehr zu bewegen, falls die Wirbelsäule verletzt wurde. Überprüfen Sie die Atmung de... Bild: Mike Sturk, dpa (Symbolbild) Sollte die Person nicht reagieren: Überprüfen Sie, ob sie noch atmet. Hierbei gilt: Hören, sehen, fühlen. Nehmen Sie vorsichtig den Helm ab und achten Sie dabei darauf, den Kopf nicht zu sehr zu bewegen, falls die Wirbelsäule verletzt wurde. Überprüfen Sie die Atmung de... Bild: Mike Sturk, dpa (Symbolbild) 5 von 9 Sollte die Person nicht mehr atmen: Mit der Wiederbelebung beginnen. Führen Sie dazu die Herzdruckmassage aus. Machen Sie den Oberkörper so gut es geht frei. Drücken Sie 30 Mal bei einer Frequenz von 100 bis 120 Schlägen pro Minute auf die Mitte des Brustko... Bild: Joachim Hahne, dpa (Symbolbild) Sollte die Person nicht mehr atmen: Mit der Wiederbelebung beginnen. Führen Sie dazu die Herzdruckmassage aus. Machen Sie den Oberkörper so gut es geht frei. Drücken Sie 30 Mal bei einer Frequenz von 100 bis 120 Schlägen pro Minute auf die Mitte des Brustko... Bild: Joachim Hahne, dpa (Symbolbild) 6 von 9 Wichtig: Arbeiten Sie mit ausgestreckten Armen und dem eigenen Körpergewicht. Stützen Sie sich nie auf dem Brustkorb ab. Falls Sie eine Beatmung durchführen wollen: Legen Sie der Person eine Hand auf die Stirn. Daumen und Zeigefinger verschließen die Nase. Mit der anderen Ha... Bild: Uwe Zucchi, dpa (Symbolbild) Wichtig: Arbeiten Sie mit ausgestreckten Armen und dem eigenen Körpergewicht. Stützen Sie sich nie auf dem Brustkorb ab. Falls Sie eine Beatmung durchführen wollen: Legen Sie der Person eine Hand auf die Stirn. Daumen und Zeigefinger verschließen die Nase. Mit der anderen Ha... Bild: Uwe Zucchi, dpa (Symbolbild) 7 von 9 Stabile Seitenlage: Diese ist vonnöten, um den Gestürzten vor dem Ersticken zu bewahren, sollte er noch ohnmächtig sein. Drehen Sie die Person dazu auf die Seite und legen Sie den Arm im rechten Winkel ab. Danach ziehen Sie das gegenüberliegende Knie hoch. Legen Sie nun das ... Bild: Stephan Jansen, dpa (Symbolbild) Stabile Seitenlage: Diese ist vonnöten, um den Gestürzten vor dem Ersticken zu bewahren, sollte er noch ohnmächtig sein. Drehen Sie die Person dazu auf die Seite und legen Sie den Arm im rechten Winkel ab. Danach ziehen Sie das gegenüberliegende Knie hoch. Legen Sie nun das ... Bild: Stephan Jansen, dpa (Symbolbild) 8 von 9 Notruf wählen und Rettungsdienste alarmieren: Gehen Sie ruhig und verständlich auf die W-Fragen ein. Wo ist der Unfall passiert? Was ist geschehen? Wie viele Personen wurden inwiefern verletzt? Wen kann man im Falle eines Rüc... Bild: Daniel Karmann, dpa (Symbolbild) Notruf wählen und Rettungsdienste alarmieren: Gehen Sie ruhig und verständlich auf die W-Fragen ein. Wo ist der Unfall passiert? Was ist geschehen? Wie viele Personen wurden inwiefern verletzt? Wen kann man im Falle eines Rüc... Bild: Daniel Karmann, dpa (Symbolbild) 9 von 9 Die meisten Handys können mittlerweile auch einen Notruf absetzen, wenn Sie kein Netz haben sollten. Sollten Sie jedoch kein Telefon zur Hand haben, nutzen Sie das Alpine Notsignal: Rufen Sie sechs Mal pro Minute oder machen Sie ein anderweitiges Hör- oder sichtbares Zeichen. B... Bild: Sven Hoppe, dpa (Symbolbild) Die meisten Handys können mittlerweile auch einen Notruf absetzen, wenn Sie kein Netz haben sollten. Sollten Sie jedoch kein Telefon zur Hand haben, nutzen Sie das Alpine Notsignal: Rufen Sie sechs Mal pro Minute oder machen Sie ein anderweitiges Hör- oder sichtbares Zeichen. B... Bild: Sven Hoppe, dpa (Symbolbild) 1 von 9 Jedes Jahr kommt es im Winter zu zahlreichen Unfällen auf der Piste - und nicht selten enden diese mit Verletzten. Wie Sie den Betroffenen schnell und sicher helfen können, erfahren Sie in der Bildergalerie. Bild: Bernd März, dpa (Symbolbild) Jedes Jahr kommt es im Winter zu zahlreichen Unfällen auf der Piste - und nicht selten enden diese mit Verletzten. Wie Sie den Betroffenen schnell und sicher helfen können, erfahren Sie in der Bildergalerie. Bild: Bernd März, dpa (Symbolbild)

Beim Skitourengehen passiert gemssen an der Zahl der Sportler eher wenig

Beim Skitourengehen, das seit der Pandemie noch mehr zum Trendsport geworden ist, passiert gemessen an der Zahl der Sportler eher wenig. In dieser Saison gab es hier knapp 130 Einsätze, in der vergangenen Saison bei geschlossenen Skigebieten gut 200.

Dabei gehen deutlich mehr Menschen als früher auf Tour. "Wir sehen das auch an den Klickzahlen auf unserer Homepage, sie sind doppelt so hoch wie früher", sagte Christoph Hummel von der Lawinenwarnzentrale am Landesamt für Umwelt. Bis zu 1,5 Millionen Mal wurde die Seite früher geklickt, jetzt sind es bis zu drei Millionen Klicks.

(Lesen Sie auch: Rettungshubschrauber im Allgäu: Diese Hubschrauber fliegen Einsätze in den Allgäuer Bergen)

Tourengeher im Berchtesgadener Land in Lawinen gestorben

Zwei Tourengeher starben im hochalpinen Gelände im Berchtesgadener Land in Lawinen. Schneefälle und Wind sorgten Ende Januar bis Mitte Februar für gefährliche Situationen. "Das war die Phase, in der wir eine heikle Lawinenlage hatten", sagte Hummel. Dass es in diesem Winter eher wenig Schnee hatte, habe die Lawinengefahr nicht verringert. "Schneearme und windige Winter sind immer unfallträchtig. Wenn die Schneedecke dünn ist, gibt es einen ungünstigen Schneedeckenaufbau." Zudem gilt der Wind als Baumeister der Lawinen. Er verfrachtet und verdichtet den Schnee, der aber oft nicht gut mit dem Untergrund verbunden ist - das führe zu Schneebrettgefahr. (Sabine Dobel, dpa)

Mehr Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.