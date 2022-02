Betreuerin niedergestochen - Polizei fahndet nach diesem Mann

Weil er am Freitag in München-Waldperlach eine Frau niedergestochen haben soll, fahndet die Polizei öffentlich nach einem Mann.

04.02.2022 | Stand: 16:15 Uhr

Am Freitagmorgen war es in einem Wohnprojekt in München-Waldperlach zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Wie die Münchner Polizei berichtet, wurde dabei eine 33-jährige Betreuerin von einem 24-Jährigen attackiert und nach aktuellem Erkenntnisstand von diesem durch spitze Gewalt schwer verletzt.

Anschließend flüchtete der 24-Jährige vom Tatort. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte bislang nicht zum Ergreifen des Tatverdächtigen.

Die Ermittlungen wurden mittlerweile von der Mordkommission des Polizeipräsidiums München übernommen. Neben der Fahndung nach dem Tatverdächtigen müsse jetzt vor allem Tathintergrund, Tatablauf und Tatmotiv ermittelt werden, hieß es.

Auf Antrag des Staatsanwaltschaft München I wurde vom Amtsgericht München eine Öffentlichkeitsfahndung nach dem tatverdächtigen Aminullah Karimi, geboren 1998 in Afghanistan, angeordnet.

Wer den Gesuchten gesehen hat, soll sich an das Polizeipräsidium München, Telefon 089/2910-0, oder jede andere Polizeidienststelle wenden.

