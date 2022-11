Betrunkene kippen wohl Aschenbecher in Mülleimer und lösen Wohnungsbrand aus

Zwei Betrunkene haben in Unterfranken wohl einen Wohnungsbrand ausgelöst, indem sie einen Aschenbecher in einen Mülleimer leerten. Die beiden wurden verletzt.

04.11.2022 | Stand: 13:36 Uhr

Bei einem Wohnungsbrand im unterfränkischen Landkreis Rhön-Grabfeld haben zwei stark betrunkene Männer leichte Rauchgasvergiftungen erlitten. Das Feuer sei am Donnerstagabend vermutlich wegen eines ausgeleerten Aschenbechers in einem Mülleimer ausgebrochen, teilte die Polizei am Freitag mit. Die zwei 48- und 55-Jährigen stellten den brennenden Eimer in die Badewanne, wodurch auch Teile des Bades Feuer fingen.

Die Einsatzkräfte evakuierten das Haus, wie es weiter hieß. Die Wohnung war durch den Ruß und die Hitze nicht mehr bewohnbar. Insgesamt waren rund 50 Einsatzkräfte vor Ort. Weitere Verletzte gab es keine. Die Polizei geht von fahrlässiger Brandstiftung aus.

