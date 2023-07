Betrunkener rumpelt über die Verkehrsinsel in Wiedergeltingen

Dem Hinweis eines Autofahrers ist es zu verdanken, dass ein Unfall an der Verkehrsinsel in Wiedergeltingen schnell aufgeklärt werden konnte.

18.07.2023 | Stand: 21:55 Uhr

In der Nacht auf Montag hatte ein Anrufer bei der PolizeiBad Wörishofen gemeldet, dass in der Mindelheimer Straße ein stark beschädigter Pkw mit ausgelösten Airbags stehe. Sofort machte sich eine Streife auf den Weg, doch als die Beamten vor Ort eintrafen, fanden sie lediglich das leere Auto. Wenig später erschein dann plötzlich der 60-jährige Ehemann der Fahrzeughalterin samt Abschleppdienst an der Unfallstelle. Der 60-Jährige gab gegenüber den Polizeibeamten dann auch zu, dass er das Auto gefahren hatte und über die Verkehrsinsel an der westlichen Ortseinfahrt Wiedergeltingen gerumpelt war.

Der Wiedergeltinger ließ sein Auto stehen und lief nach Hause, um den Abschleppdienst zu alarmieren

Dabei löste der Airbag aus und der 60-Jährige wusste sich nicht besser zu helfen, als nach Hause zu laufen und von dort aus den Abschleppdienst zu verständigen. Bei der Polizei in Bad Wörishofen wurde der Unfall jedoch nicht gemeldet. Weil der 60-Jährige zudem angetrunken war, ordneten die Beamten eine Blutentnahme an. Der 60-Jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. An der Verkehrsinsel entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. (mz)