Mann soll mehrere Waldbrände gelegt haben

Mehrere Waldbrände soll ein Mann bei Betzenstein im Landkreis Bayreuth nach Angaben der Polizei vorsätzlich gelegt haben.

27.06.2022 | Stand: 15:45 Uhr

Der 22-Jährige soll den Erkenntnissen zufolge am 10. und 21. Juni in Betzenstein mehrere Waldstücke angezündet haben, teilten die Ermittler am Montag mit.

Bei seiner Vernehmung habe er sich in Widersprüche verwickelt und die Taten schließlich zugegeben.

Hohe Waldbrand-Gefahr in Bayern: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Die Feuerwehr habe die Brandherde mit einer Drohne geortet und verhindert, dass sich die Flammen weiter ausbreiteten.

Gegen den Verdächtigen wird nun wegen vorsätzlicher Brandstiftung ermittelt.

