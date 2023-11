Zwei Männer nach Kilofund Marihuana in U-Haft

Bei einer Polizeikontrolle im Landkreis Kitzingen entdecken Fahnder mehrere Kilo Marihuana in einem Auto. Die Fahrer kommen in U-Haft.

17.11.2023 | Stand: 11:40 Uhr

Nachdem Polizisten mehrere Kilo Marihuana gefunden haben, sitzen zwei Männer in Untersuchungshaft. Die Drogen wurden bei einer Fahrzeugkontrolle entdeckt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach hatte die Polizei die Männer im Alter von 42 und 39 Jahren am Mittwoch auf der Autobahn 3 bei Biebelried (Landkreis Kitzingen) kontrolliert.

Polizei findet im Landkreis Kitzingen kiloweise Marihuana - Fahrer in U-Haft

Die Polizisten beschlagnahmten das Rauschgift. Anschließend wurden die Männer dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen die Verdächtigen.

