Augsburgs Bischof Bertram Meier (60) und sein Generalvikar (53) haben sich bereits impfen lassen. Die Reaktionen anderer deutscher Bischöfe sprechen Bände.

12.02.2021 | Stand: 12:57 Uhr

Am Freitag vergangener Woche hat der Augsburger Bischof Bertram Meier einen neuen Beitrag in seinem Video-Blog auf Facebook veröffentlicht. „Wir haben ganz schön Zoff mit dem Stoff“, sagt der Oberhirte. Er meint den Streit um den Impfstoff und nennt konkret die Diskussionen um die Impf-Reihenfolge. Er warnt davor, dass die Menschen sich in diesen schwierigen Zeiten entzweien und spinnefeind werden. Und ruft stattdessen zu einem Miteinander auf.