Blindgänger explodiert in der Hand: Zwei Buben beim Zünden eines Böllers verletzt

Zwei Kinder wurden in Deggendorf beim Zünden eines gefundenen Böllers verletzt. Einer von ihnen erlitt schwere Verletzungen.

03.01.2023 | Stand: 11:47 Uhr

Beim Zünden eines gefundenen Böllers sind zwei Kinder in Deggendorf verletzt worden. Die beiden zwölfjährigen Jungen fanden den Böller am Montag auf der Straße, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Als sie ihn auf dem heimischen Balkon anzündeten, explodierte er in der Hand des einen Jungen. Dieser wurde schwer verletzt, der andere Zwölfjährige erlitt mittelschwere Verletzungen.

Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Ein fünfjähriges Mädchen, das beim Zünden ebenfalls anwesend war, aber weiter weg stand, blieb unverletzt. Um welche Art von Böller es sich handelte, konnte nach Angaben der Polizei nicht mehr festgestellt werden.

Auch Kind in Kaufbeuren durch Böller schwer verletzt

Auch in Kaufbeuren wurde ein elfjähriger Junge durch einen Böller schwer verletzt. Das Kind hatte am Neujahrstag einen Blindgänger angezündet. Dabei explodierte der Feuerwerkskörper in seiner Hand. Nach zahlreichen Verletzten in der Silvesternacht und Angriffen auf Einsatzkräfte in Berlin wird derzeit viel über ein mögliches Böller-Verbot diskutiert.

