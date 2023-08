Bluttat in Langweid: In Augsburg sind Tausende scharfe Waffen im Umlauf

Die grausame Tötung dreier Menschen in Langweid wirft auch in Augsburg Fragen auf. Die Zahl der scharfen Waffen in der Stadt steigt. Was die Kontrollen ergeben.

01.08.2023 | Stand: 06:56 Uhr

Als Werner Ginzel vom Grauen hörte, das sich am späten Freitagabend in Langweid ereignet hatte, da kam ihm recht bald ein Gedanke. "Hoffentlich kein Sportschütze." Die Hoffnung des langjährigen Vorsitzenden des Schützengaus Augsburg erfüllte sich nicht. Gerhard B., der 64-Jährige, der in der 9000-Einwohner-Ortschaft im Landkreis Augsburg drei Personen getötet und zwei weitere schwer verletzt haben soll, ist Sportschütze und besitzt mehrere Waffen legal. Weshalb nun auch in Augsburg Fragen laut werden – denn die Zahl der scharfen Waffen, die in der Stadt im Umlauf sind, steigt.

