DNA-Test bestätigt: Kalb in Böbing von Wolf gerissen

Vor zwei Wochen war in Böbing in Oberbayern ein Kalb gerissen worden. Verdächtigter: ein Wolf. Ein DNA-Test hat diesen Verdacht nun bestätigt.

05.07.2023 | Stand: 15:41 Uhr

Für Familie Miller war es schon am Tag der Tat klar: Das Tier, das nur 20 Meter entfernt von ihrem Garten ein Kalb gerissen hat, war ein Wolf. Das hat nun auch ein DNA-Test bestätigt, berichtet der Münchner Merkur.

Der Fall sorgte vor zwei Wochen für Aufregung im kleinen Ort Böbing bei Weilheim in Oberbayern, zumal es nicht das erste Mal war, dass dort Wölfe ein Tier rissen. Der Landwirt Robert Miller hatte das tote Kalb am Morgen des 19. Juni nur 50 Meter von seinem Hof entfernt gefunden. Es hatte eine aufgerissene Kehle, ein Bein war abgetrennt und die Innereien waren aufgefressen.

Am Abend sah Robert Miller den Wolf nochmal in nur etwa 200 Meter Entfernung. Als der Landwirt versuchte, ihn mit Rufen und Winken zu vertreiben, blieb der Wolf zuerst unbeeindruckt und lief dann davon.

DNA-Test zeigt: Eine Wölfin aus der Gegend riss das Kalb

Der DNA-Test ergab, dass es sich um die Wölfin mit der Kennung GW3050f handelt. GW steht für die Unterart Grauwolf, die Nummer für das einzelne Tier und das kleine f für weiblich.

Die Wölfin ist seit ein paar Monaten in der Region westlich des Staffelsees unterwegs. Das Bayerische Landesamt für Umwelt führt das Tier gemeinsam mit einem anderen Wolf seit März als standorttreues Paar.

Mit der Treue zum Partner hält es die Wölfin im Gegensatz zum Wohnort wohl nicht so genau. Als sie das Kalb in Böbing riss, war statt ihrem gewohnten Partner ein anderer Wolf an ihrer Seite: der männliche Wolf GW2973m, der aus der Alpenpopulation stammt. Er war schon öfter in der Gegend unterwegs und tötete im März und April mehrere Wildtiere im Landkreis Garmisch-Partenkirchen.