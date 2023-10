Mehrere Bombendrohungen an Schulen in Bayern

Nach einer Schule in Bayreuth, hat auch die Gesamtschule in Hollfeld erneut eine Drohung erhalten. Auch in München sind mehrere Schulen betroffen.

24.10.2023 | Stand: 14:06 Uhr

Am Dienstagmorgen sind an mehreren Schulen in Bayern Bombendrohungen eingegangen. Zunächst räumte ein Großaufgebot der Polizei am Dienstagmorgen eine Realschule in Bayreuth und sperrte diese ab, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken mitteilte. Polizeikräfte würden die Schule durchsuchen, sobald sicher sei, dass sich niemand mehr in ihr befinde. Die bei der Schule eingegangen Drohmail habe erneut einen "Hamas-Bezug".

Bombendrohungen an Realschulen in Bayreuth und Hollfeld

Auch in Hollfeld im Landkreis Bayreuth ist am Dienstagmorgen an einer Schule eine Bombendrohung eingegangen. Die Polizei stehe in engem Kontakt mit den Schulleitungen und treffe zur Stunde Maßnahmen, teilte ein Sprecher mit. Die Gesamtschule in Hollfeld sei geräumt worden, hieß es. In beiden Fällen sei in der Nacht eine Drohung per Mail eingegangen, die am Morgen entdeckt worden sei.

Mehrere Drohungen an Münchener Schulen

Ebenfalls Bombendrohungen erhielten fünf Schulen in München am Dienstag. Diese seien dem Vernehmen nach nicht ernst zu nehmen, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums München. Zunächst hatte die "Süddeutsche Zeitung" über die Drohungen in München berichtet.

In einer der Schulen hat es laut Polizei zeitgleich einen Feueralarm gegeben, der aber nach ersten Erkenntnissen nicht im Zusammenhang mit der Drohung steht. Das Gebäude sei wegen des Alarms geräumt worden. An den anderen Standorten gab es dazu demnach keinen Anlass. Die Drohschreiben in München nehmen den Angaben zufolge wie auch in anderen aktuellen Fällen Bezug auf die Hamas und den Gaza-Krieg.

Mehrere Bombendrohungen in den letzten Tagen an bayerischen Schulen

Die Drohungen in Bayreuth und Hollfeld nehme die Polizei ernst, auch wenn es in den vergangenen Tagen mehrere Bombendrohungen an bayerischen Schulen gegeben habe, wo nichts Verdächtiges gefunden worden sei, sagte der Polizeisprecher. Es ist das sechste Mal innerhalb weniger Tage, dass bei einer Schule in Bayern eine Drohmail eingeht.

Die Polizei in Oberfranken ermittelt bereits seit Freitag vergangener Woche zu den Hintergründen, nachdem die Schule in Hollfeld zum ersten Mal eine Drohung erhalten hatte. "Es besteht eine gewissen Ähnlichkeit", sagte der Polizeisprecher. Ob die Mails vom selben Absender stammen, sei noch unklar. Man spreche auch mit den anderen betroffenen Dienststellen. Diese seien auch weiterhin für die Ermittlungen verantwortlich, sagte ein Sprecher des bayerischen Landeskriminalamts am Dienstag. "Die tauschen sich eng aus."

Drohungen am Montag an Schulen und beim ZDF

Am Montag hatte die Polizei vier Schulen in Regensburg, Augsburg und in Cham in der Oberpfalz wegen Bombendrohungen durchsucht. Dabei wurde aber nichts Verdächtiges entdeckt. Auch an Schulen in Erfurt, Solingen, Mannheim und Karlsruhe sowie beim ZDF in Mainz gab es am Montag nach Drohungen größere Polizeieinsätze.

